Rugsėjo 28-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.13 val., leidžiasi 19.06 val. Dienos ilgumas 11.53 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 15.25 val., leidžiasi 20.54 val.
Vardadieniai:
Saliamonas, Tautvydas, Vaclovas, Vientautė
Datos:
Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena
Tuskulėnų aukų atminimo diena
Pasaulinė pasiutligės diena
Pasaulinė kurčiųjų diena
Rugsėjo 28-oji Lietuvos istorijoje:
1533 — Rumunijoje gimė Steponas Batoras, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis. Mirė 1586 m. Gardine.
1867 — gimė rašytoja Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė – Lazdynų Pelėda. Mirė 1926 m.
1926 — pasirašyta Lietuvos-Sovietų Sąjungos nepuolimo sutartis.
1939 — pasirašytas antrasis Molotovo-Ribentropo pakto protokolas, nulėmęs Lietuvos okupaciją.
1992 — Varšuvoje įvyko pirmasis istorijoje Lietuvos ir Lenkijos ministrų pirmininkų – Aleksandro Abišalos ir Hanos Suchockos – susitikimas.
2004 — eidamas 75-uosius metus Vilniuje mirė žymus dailininkas ir grafikas Vytautas Valius.
2009 — eidama 72-uosius metus mirė pirmoji Lietuvos televizijos ir radijo diktorė Gražina Bigelytė.
2020 — į Lietuvą dviejų dienų vizitui atvyko Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Daugiausia žiniasklaidos dėmesio sulaukė jo susitikimas su Baltarusijos opozicijos lydere Sviatlana Cichanouskaja.
Rugsėjo 28-oji pasaulio istorijoje:
1542 — tyrinėtojas Juan Rodriguez Cabrillo (Chuanas Rodrigesas Kabrijas) tapo pirmuoju europiečiu, išsilaipinusiu ant dabartinės Jungtinių Valstijų teritorijos vakarinės dalies pakrantės.
1571 — Milane gimė italų dailininkas, vienas žymiausių baroko meistrų Michelangelo Merisi da Caravaggio (Mikelandželas Merizi Karavadžas). Mirė 1610 m.
1803 — Paryžiuje gimėXIX a. prancūzų rašytojas Prosper Merimee (Prosperas Merimė). 1840 m. jis išleido vieną geriausių savo kūrinių apysaką „Kolomba“ (Colomba), kur rašytojas apdainava Korsiką, o 1845 m. pasirodė apysaka „Karmen“ (Carmen), pagal kurią Bize sukūrė žinomą operą. Mirė 1870 m. Kanuose.
1826 — Rusija paskelbė karą Persijai.
1891 — mirė amerikiečių rašytojas, gerai žinomo romano „Mobis Dikas” ir apysakos „Bilis Badas” autorius Herman Melville (Hermanas Melvilis). Gimė 1819 m.
1895 — mirė garsus prancūzų mikrobiologas ir chemikas, atradęs fermentacijos ir daugelio žmogaus ligų šaltinį, Louis Pasteur (Luji Pasteras). Gimė 1822 m.
1924 — du JAV karo lėktuvai baigė pirmąjį istorijoje skrydį aplink pasaulį. Kelionė truko 175 dienas.
1939 — Vokietija ir SSRS sudarė suokalbį dėl pasidalinimo Lietuva, Lenkija ir kitomis Rytų Europos šalimis.
1941 — II pasaulinio karo metais prasidėjo nacių teroro akcijos Čekoslovakijoje.
1950 — Indonezija tapo JT nare.
1966 — Paryžiuje mirė prancūzų rašytojas, siurrealizmo teoretikas, „Siurrealizmo manifestas“ (1924 m.) autorius Andre Breton (Andrė Bretonas). Gimė 1896 m.
1978 — mirė Romos popiežius Jonas Paulius I; jo įpėdiniu tapo Jonas Paulius II.
1989 — sulaukęs 72 metų amžiaus mirė 10-tasis Filipinų prezidentas Ferdinand Marcos (Ferdinandas Markosas), valdęs šalį 1965 — 1986 metais. Gimė 1917 m.
1994 — plaukdamas iš Talino į Stokholmą (netoli Turku miesto Suomijoje) Baltijos jūroje nuskendo keltas „Estonia“: žuvo 852 žmonės.
2013 — velionės britų ministrės pirmininkės Margaret Thatcher (Margaret Tečer) pelenai buvo palaidoti greta jos velionio vyro Londone veikiančiuose kariškių slaugos namuose, kuriuos ji ilgai rėmė.
2022 — Saudo Arabijos sosto įpėdinis princas Mohammedas bin Salmanas (Mohamedas bin Salmanas) pertvarkant vyriausybę buvo paskirtas ministru pirmininku, nors paprastai šį postą užima karalius.
Rugsėjo 28-oji šou pasaulyje:
1924 — gimė italų kino aktorius Marcello Mastroianni (Marčelas Mastrojanis).
1934 — gimė prancūzų kino aktorė Brigitte Bardot (Bridžit Bardo).
1972 — buvo parduoti visi bilietai į David Bowie (Deivido Būvio) koncertą Niujorko Karnegi Hole.
1997 — Bolonijoje JAV dainininkas Bob Dylan (Bobas Dilanas) koncertavo Romos popiežiui Jonui Pauliui II.
2008 — Holivudo aktorė Scarlett Johansson (Skarlet Johanson) per nedidelę privačią ceremoniją Kanadoje ištekėjo už savo sužadėtinio Ryan Reynolds (Rajeno Reinoldso).
2023 — mirė airių ir britų aktorius seras Michaelas Gambonas (Maiklas Gembonas), geriausiai žinomas dėl Albo Dumbldoro vaidmens filmuose apie Harį Poterį.
Naujausi komentarai