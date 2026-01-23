Rukloje prisieks pirmieji divizijos savanoriškos nenuolatinės tarnybos kariai

Kaip pranešė kariuomenė, iki priesaikos visi SNKT kariai dalyvavo į tris etapus suskirstytame baziniame kariniame rengime, kurio metu buvo supažindinti su karybos pagrindais – individualia kario taktika, maskuote, topografija, pirmosios medicinos pagalbos teikimu, ginklo valdymu.
Paskutiniame rengimo etape kariai vykdė kovinius šaudymus ir dalyvavo lauko taktikos pratybose, kurių metu buvo praktiškai pritaikytos visos karinio rengimo metu įgytos žinios.
Anot kariuomenės, po priesaikos SNKT kariai bus kviečiami atlikti tarnybą pagal Lietuvos kariuomenės Pirmosios divizijos poreikius – dalyvauti pratybose, mokymuose ir vykdyti jiems priskirtas užduotis pagal turimas kompetencijas.
Savanoriškos nenuolatinės tarnybos karys gali būti priimamas į tarnybą nuo 18 iki 60 metų amžiaus.
Pagrindinis šios tarnybos skirtumas nuo profesionalių arba nuolatinės pradinės privalomosios karo tarnybos karių – SNKT, kaip ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai savanoriai, tarnybą atliks ne nuolat, o nuo 20 iki 50 dienų per metus.
„Šis tarnybos būdas leidžia šalies piliečiams prisidėti prie Lietuvos kariuomenės nekeičiant savo įprasto gyvenimo būdo, nuolatinio darbo, taip pat SNKT kariams mokamas tarnybinis atlyginimas už ištarnautų dienų skaičių“, – teigia kariuomenė.
Kaip rašė BNS, Lietuvos kariuomenės Pirmoji divizija buvo įkurta pernai, ją siekiama pilnai išvystyti iki 2030 metų, tam kasmet gynybai skiriant 5–6 proc. bendrojo vidaus produkto.
