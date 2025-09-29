Šakalienė tikisi, kad per artimiausias savaites Seimą pasieks projektai dėl naujo poligono

„Tikimės, kad šią savaitę dar turėsime tam tikrus politinius procesus, kurie mums leistų judėti toliau. Savo ruožtu namų darbus esame pilnai pasidarę, paruoštukai yra įstatyminių iniciatyvų, kurios bus reikalingos pateikti Seime. Tai tiesiog turėsime priimti politinius sprendimus aukščiausiame politiniame lygyje kartu su savivalda“, – pirmadienį žurnalistams Prezidentūroje sakė D. Šakalienė.
„Aš labai norėčiau, kad tai būtų savaičių, o ne mėnesių bėgyje, kad vis tiek mes rudens sesijoje ir ne žiemos metu rudens sesijoje galėtume juos (įstatymų projektus – ELTA) pateikti. Čia, aišku, priklausys ir nuo darbotvarkių mūsų aukščiausios politinės vadovybės ir taip pat ir nuo savivaldos pasirengimo bendradarbiauti“, – teigė ji, paklausta, kada įstatymų projektai galėtų pasiekti parlamento darbotvarkę.
Akcentuodama, kad sprendžiant dėl naujojo poligono kūrimo itin svarbus yra savivaldybių vaidmuo – nors, anot D. Šakalienės, tai gali pareikalauti daugiau laiko deryboms.
„Bet mes tikrai nenorime turėti situacijos, kokia buvo praeitą kartą, kai buvo daug pasipriešinimo, pykčio ir nesusikalbėjimo. Tikrai dabar neturime tokios prabangos“, – patikino ji, akcentuodama, kad savivaldai bus pasiūlyti patrauklūs pasiūlymai.
„Turime ką pasiūlyti, esame paruošę ir tam tikrus susitarimus. Iš tikrųjų, savivaldai pasiūlysime, manome, patrauklių sąlygų ir labai tikėsimės iš jų pusės irgi valstybinio mąstymo ir pasirengimo kartu dirbti“, – apibendrino politikė.
ELTA primena, kad birželio mėnesį Aplinkos ministerija nurodė septynias naujam kariniam poligonui tinkamas teritorijas. Vis tik, kaip tuomet pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), brigados dydžio poligonui reikalingo 20 tūkst. hektarų ploto vienoje vietovėje nėra.
Rugpjūčio pabaigoje D. Šakalienė teigė, kad artimiausiomis dienomis ketinama sulaukti galutinio vertinimo ir atrinkti dvi kariniam poligonui tinkamas teritorijas.
Seimo rudens sesijai KAM planuoja paruošti reikalingus teisės aktų projektus ir pateikti galutinį pasiūlymą dėl poligono, kaip kad įpareigojo vasaros pradžioje posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT).
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas. Apie naujojo poligono poreikį dar kovo pradžioje užsiminė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kuris teigė, kad tinkamiausia vieta būtų Pietų Lietuva.
Visais atvejais kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą
D. Šakalienė teigia, jog nuo šiol jos vadovaujama institucija, siekdama griežčiau kontroliuoti vykdomus viešuosius pirkimus, kaskart kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT). Tai, anot jos, gali pavėlinti artimiausių gynybai svarbių sutarčių pasirašymą, tačiau užtikrins skaidresnius procesus ateityje.
„Sutartys (…), kurios yra reikalingos mūsų gynybai, bus pasirašytos artimiausiomis savaitėmis. Žinoma, tam tikras proceso sulėtinimas bus, nes mes kreipsimės į Viešųjų pirkimų tarnybą“, –pirmadienį po Valstybės gynimo tarybos posėdžio teigė D. Šakalienė.
„Dabar visais atvejais kreipsimės, kad gautumėme visus leidimus, tam, kad galėtumėme vykdyti pirkimus tokiu padidintos kontrolės būdu, kad tai nestabdytų paskui tam tikrų procesų“, – pridūrė ji.
Praėjusią savaitę portalo „Delfi“ atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, jog iškart po kelio į Rūdninkų poligoną įrengimo buvo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš kelią tvarkiusios bendrovės „Fegda“ nereikalavo kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu remontuojamas, o įmonė toliau yra samdoma atlikti infrastruktūros darbus kariniuose objektuose.
„Tikrai matome, kad, iš vienos pusės, norime kuo didesnės skubos, iš kitos pusės, norime kuo didesnės kontrolės. Tai iškart perspėjame, kad tai keletą savaičių gali sulėtinti sutarčių pasirašymą, bet tikrai imsimės šių priemonių“, – tikino krašto apsaugos ministrė.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė teigė susitikusi su „Fegdos“ atstovais ir tikino, kad rangovai, dėl kurių nekokybiško darbo atsirado defektai, nebus toleruojami ir bus įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
ELTA primena, kad pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda šaukė Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdį.
VGT sudaro prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas.
Naujausi komentarai