Šaltiniai: Cichanouskaja žada persikelti į Varšuvą

Persikėlimo data ir tai, kurie komandos nariai vyks su S. Cichanouskaja į Varšuvą, dar nenustatyta, bet „sprendimas persikelti priimtas 100 procentų“, sakė vienas šaltinis.
Svarstoma galimybė, kad dalis jos komandos toliau dirbs Lietuvos sostinėje.
Diplomatinis S. Cichanouskajos patarėjas Dzianisas Kučinskis sakė, kad vis dar laukiama galutinio sprendimo dėl apsaugos Lietuvoje.
Kaip rašė BNS, Lietuvos institucijos spalį pranešė sumažinusios S. Cichanouskajos ir jos darbo patalpų apsaugos lygį. Pagal tuomet numatytus pokyčius Baltarusijos opozicijos lyderės namai ir biuras liko saugomi, tačiau ji neteko asmeninės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje.
Šie pranešimai sulaukė kritikos, teigiant, jog sprendimas buvo politinis, pataikaujant manantiesiems, kad 2020 metais į Lietuvą atvykusi S. Cichanouskaja yra pernelyg sureikšminama ir jos apsaugai skiriama per daug resursų, tiesa, dalis palaikiusių mažinimą tikino, kad jis pakeistas reaguojant į grėsmės lygį ir tai susiję su techninėmis priežastimis.
Visgi vėliau paskelbta, kad bent kol kas Lietuvoje Vadovybės apsaugos tarnybos apsauga lieka, jos pareigūnai S. Cichanouskają saugo nuo atvykimo į Lietuvą 2020-aisiais.
Dz. Kučinskio teigimu, komanda „norėtų likti ir toliau dirbti Vilniuje“, tačiau pridūrė, kad „prieš kelis mėnesius, kai susidarė ši situacija, pradėjome svarstyti įvairius variantus“.
