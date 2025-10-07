Lietuva mažina Sviatlanos Cichanouskajos fizinės apsaugos lygį

Šią informaciją portalui patvirtino užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
LRT turimais duomenimis, sumažinus fizinės apsaugos lygį, S. Cichanouskajos apsauga Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui, kuris asmenų apsaugą užtikrina ne kaip valstybės vadovui, o kaip asmeniui, kuriam objektyviai gali kilti tam tikros grėsmės.
Nors oficialių komentarų dėl šio sprendimo nėra pateikta, jo įgyvendinimas pradėtas spalio 1-ąją, numatant pereinamąjį laikotarpį iki lapkričio.
„Siekdami nepakenkti saugomo asmens saugumui, negalime viešai nieko šiuo klausimu pakomentuoti, taip pat negalime nei patvirtinti, nei paneigti apsaugos sustiprinimo ar sumažinimo klausimų. Tarnybos taikomos apsaugos priemonės yra įslaptinta informacija, kurios negalime viešai komentuoti“, – portalui LRT sakė pirmasis Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Paulius Nemira.
Baltarusių opozicijos lyderė S. Cichanouskaja nuo atvykimo į Lietuvą 2020-aisiais buvo visą parą saugoma VAT pareigūnų.
LRT šaltinių duomenimis, jos apsauga ir papildomi atributai valstybei kainavo apie 1 mln. eurų per metus, įskaitant fizinę apsauga visą parą Lietuvoje ir užsienyje, automobilius apsaugos užtikrinimui, gyvenamosios vietos išlaikymą, naudojimąsi VIP terminalais oro uostuose.
2024 metais VIP terminalai S. Cichanouskajai kainavo 129 tūkst. eurų, 2023 metais – 92 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai