Šaltis – ne kliūtis: nepaisant oro sąlygų, vaikai beveik visą dieną praleidžia lauke

Lauko darželiuose veiklos vyksta lauke nepriklausomai nuo temperatūros. Vaikai teigia, kad žiema jiems patinka dėl galimybės žaisti su sniegu.
„Patinka žiema, nes galima su rogėmis čiuožinėti nuo kalniukų“, – sakė vaikas.
„Man patinka statyti sniego pilį ir sniego senį“, – teigė kitas.
„Patinka žiema, nes atneša dovanų“, – pridūrė mergaitė.
Nepaisant oro sąlygų, lauko darželiuose vaikai beveik visą laiką aktyviai leidžia gamtoje. Šalčiai jų negąsdina.
„Labai apsidžiaugėme, nes pernai žiema buvo beveik be sniego, o šiemet jo daug“, – pasakojo lauko darželio ir mokyklos ugdymo kokybės koordinatorė G. Suraučiūtė.
Žiemą veiklų netrūksta.
„Svarbiausia – laisvė žaidimui: voliotis, šokinėti, trypti, šaukti ir čiuožinėti nuo kalniukų. Kai tik išeina, statome sniego senius, darome blokus, statome iglų namelius“, – teigė G. Suraučiūtė.
Vaikai sako, kad gali ir nieko neveikti.
„Nieko neveikiu. Tiesiog einu“, – teigė mergaitė.
Pastarąją savaitę Vilniuje laikėsi apie 12 laipsnių šalčio, o jutiminė temperatūra penktadienį siekė iki minus 23 laipsnių. Nepaisant to, vaikai kasdien lauke praleidžia 4–5 valandas.
„Nešalta. Reikia šiltai apsirengti“, – sakė mergaitė
„Turiu kombinezoną, su juo net karšta“, – teigė kita.
Pedagogės pabrėžia, kad labai svarbi tinkama apranga.
„Svarbus sluoksniavimo principas: apatinis sluoksnis – vilna arba sintetika, termo drabužiai, termo kelnės, geros kojinės ir neperšlampami, pašiltinti batai“, – G. Suraučiūtė.
Lauko darželiai pirmiausia pradėjo kurtis Skandinavijos šalyse, kur vaikai lauke praleidžia didžiąją dienos dalį. Šis ugdymo modelis populiarėja ir Lietuvoje.
„Vaikai pripranta prie įvairių oro sąlygų, tai stiprina imunitetą ir skatina ir skatina kūrybiškumą“, – teigė G. Suraučiūtė.
Lauko darželį lanko ir pedagogės iš Maltos. Jos pasakoja, kad jų šalyje vaikai lauke praleidžia mažai laiko, nes trūksta žalumos ir nėra sniego, o lietuviška žiema jas tiesiog pakerėjo.
„Maltoje temperatūra niekada nenukrenta žemiau 8 laipsnių, pas mus nebūna sniego“, – sakė Maltos darželio direktorė Lorraine.
Pasak ugdytojų, 4 metų laikai vaikams suteikia skirtingų patirčių.
„Vasarą turime upę, rudenį – lietų, balas ir purvą, pavasarį – atgimimą ir tirpstantį ledą“, – teigė G. Suraučiūtė.
