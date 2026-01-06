Sausio 6-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Sausio 6-oji, antradienis, 2 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 8.41 val., leidžiasi 16.08 val. Dienos ilgumas 7.27 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 10.36 val., teka 20.22 val.
Vardadieniai:
Arūnas, Arūnė, Baltazaras, Kasparas, Merkelis
Datos:
Trys Karaliai (Viešpaties apsireiškimas, Rytų Bažnyčioje — Epifanija)
Sausio 6-oji Lietuvos istorijoje:
1589 — įsigaliojo Trečiasis Lietuvos Statutas.
1893 — gimė Vincas Mykolaitis-Putinas, lietuvių literatūros klasikas, poetas, dramaturgas, literatūros tyrinėtojas. Mirė 1967 m.
1905 — gimė Kazys Boruta, poetas, prozininkas, vertėjas. Mirė 1965 m.
1926 — gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas, žymiausias Amerikos lietuvių (išeivijos) literatūrologas Rimvydas Pranas Šilbajoris. Mirė 2005 m.
1938 — gimė kino ir teatro aktorė Eugenija Pleškytė. Mirė 2012 m.
1984 — mirė dailininkė, etnografė, monografijos „Pažaislis, baroko vienuolynas Lietuvoje“, albumų „Lietuvių liaudies menas: Audiniai“ ir „Pažaislis“ autorė Halina Kairiūkštytė-Jacinienė. Gimė 1896 m.
2011 — rašytojai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei suteiktas Panevėžio miesto garbės pilietės vardas.
2015 — Vilniaus ligoninėje mirė per šventes gatvėje žiauriai sumuštas 48 metų kompozitorius Tomas Dobrovolskis.
Sausio 6-oji pasaulio istorijoje:
1367 — gimė Ričardas II, Anglijos karalius (1377–1399).
1540 — ketvirtą kartą vedė Anglijos karalius Henrikas VIII.
1810 — pasirašyta Konstantinopolio sutartis: turkai rusams atidavė Krymą ir Kubanę.
1838 — gimė vokiečių kompozitorius Maxas Bruchas (Maksas Bruchas).
1842 — nesėkme baigėsi pirmoji britų invazija Afganistane.
1852 — mirė prancūzas Louis Braille (Luisas Breilis) — aklųjų rašto išradėjas.
1912 — Nju Meksikas tapo 47-ąja JAV valstija.
1919 — mirė 26-tasis JAV prezidentas (1901–1909) Theodore Roosevelt (Teodoras Ruzveltas).
1926 — įkurta Vokietijos aviakompanija „Lufthansa“.
1950 — Didžioji Britanija pripažino Kiniją.
1963 — Irane balso teisė suteikta moterims.
1990 — Lenkijos kompartija paskelbė apie partijos paleidimą ir naujosios kūrimą.
1993 — Paryžiuje mirė rusų kilmės 54-erių metų baleto žvaigždė Rudolfas Nurijevas.
1998 — sulaukęs 82-jų metų, nuo širdies smūgio mirė vienas žymiausių XX amžiaus Rusijos kompozitorių Georgijus Sviridovas.
2011 — visa JAV konstitucija pirmą kartą buvo perskaityta Atstovų Rūmuose, kur Respublikonų partija susigrąžino daugumą, žadėdama rinkėjams apriboti valdžios galias, apibrėžtas pagrindiniame šalies įstatyme.
2013 — Popiežius Benediktas XVI Šv. Petro bazilikoje į vyskupus įšventino ilgametį padėjėją Georg Gaenswein (Georgą Gensveiną).
2021 — šimtai Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) šalininkų šturmavo Amerikos demokratijos buveinę Kapitolijų, siekdami užkirsti kelią Kongresui patvirtinti Joe Bideno (Džo Baideno) pergalę prezidento rinkimuose. Riaušės pareikalavo penkių žmonių gyvybių, nukentėjo dešimtys policijos pareigūnų.
Sausio 6-oji šou pasaulyje:
1946 — gimė „Pink Floyd“ gitaristas Syd Barrett (Saidas Beretas).
1953 — gimė „AC/DC“ grupės narys Malcolm Young (Malkolmas Jangas).
1955 — gimė britų komedijos aktorius Rowan Atkinson (Rovanas Atkinsonas), kultinio personažo pono Byno autorius.
1975 — įsitriukšmavę britų grupės „Led Zeppelin“ fanai, laukdami bilietų pardavimo į grupės koncertą Bostone (JAV) pradžios, pridarė nuostolių už 30 tūkstančių JAV dolerių. Bostono meras „Led Zeppelin“ pasirodymą atšaukė.
1979— „The Village People“ hitas Y.M.C.A tapo jų vieninteliu singlu, pasiekusiu pirmąją vietą Jungtinės Karalystės topuose. Šlovės viršūnėje jo buvo parduodama po 150 tūkst. kopijų per dieną.
1989 — dainininkė Madonna (Madona) ir aktorius Sean Penn (Šonas Penas) oficialiai paskelbė apie įvyksiančias skyrybas.
1993 — mirė pasaulinė džiazo garsenybė Dizzy Gillespie (Dizis Džilespis).
1993 — boso gitara grojantis Bill Wyman (Bilas Vaimanas) oficialiai paskelbė paliekantis grupę „Rolling Stones“.
2006 — Los Andželo ligoninėje nuo plaučių vėžio mirė garsių hitų „Lady Love“, „You'll Never Find Another Love Like Mine“ ir „Tobacco Road“ autorius, ritmo ir bliuzo karalius, ne vieną „Grammy“ apdovanojimą pelnęs dainininkas Lou Rawls (Lu Rolsas).
