Seimas imasi idėjos užtikrinti skubias susisiekimo paslaugas ekstremaliųjų situacijų ar krizių metu

Parlamentas po pateikimo antradienį pritarė tą numatančioms Valstybės rezervo įstatymo pataisoms. Jomis siūloma leisti į valstybės rezervą įtraukti susisiekimo paslaugas sudarant preliminarias sutartis remiantis Vyriausybės patvirtintu kriterijų sąrašu.
Už tai pirmajame balsavime Seime balsavo 73 Seimo nariai, dar 11 susilaikė.
Susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas sako, kad pataisos leis sudaryti preliminarias sutartis su pervežimo bendrovėmis, kad esant būtinybei jos skubiai suteiktų transporto paslaugas.
„Bus sudarytos sąlygos operatyviai gauti būtiniausias paslaugas ekstremaliųjų situacijų ar krizės metu ir jų padariniams likviduoti paskelbus mobilizaciją, įvedus nepaprastąją ar karo padėtį“, – Seimo posėdyje antradienį sakė R. Žiobakas.
Pasak jo, tokių paslaugų poreikis išryškėjo per pratybas „Vyčio skliautas“ bei per NATO krizių valdymo pratybas „NATO CMX 2025“.
„Bus sukurtos galimybės, dar nenaudojant pinigų, jau į priekį žiūrint, sudaryti tam tikras sąlygas, jei toks poreikis atsirastų, o nebėgti iš paskos, kai atsitinka kažkokia krizinė situacija“, – kalbėjo R. Žiobakas.
Valdančiosios „Nemuno aušros“ parlamentarai Remigijus Žemaitaitis ir Artūras Skardžius pabrėžė, kad siūlymas palengvintų valstybės rezervo panaudojimą, sudarytų prielaidas Vyriausybės nariams „pasitaškyti pinigais“.
R. Žemaitaitis taip pat siūlė svarstyti idėją, kad norint iš rezervo pasiimti daugiau nei 5 mln. eurų reiktų Seimo pritarimo.
Socialdemokratas Tadas Prajara svarstė, ar pataisos nesukurtų pernelyg didelės priklausomybės nuo kelių stambių paslaugų teikėjų, bei ar nereikėtų saugiklių, jei įmonė žlugtų.
Konservatorius Kazys Starkevičius savo ruožtu teigė, kad visas keleivių vežimo įmones turėtų tikrinti Vyriausybės Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija.
Tuo metu kitas konservatorius Valdas Rakutis pritarė, kad sutartimis reikėtų pasirūpinti iš anksto, tačiau kartu ragino įtraukti ir susisiekimo oru ir jūra paslaugas.
Dabar valstybės rezervą sudaro materialiniai ištekliai ir sukauptos lėšos. Rezervas skirtas valstybės funkcijoms užtikrinti ekstremaliųjų situacijų ar krizės metu ir jų padariniams likviduoti, paskelbus mobilizaciją, įvedus nepaprastąją ar karo padėtį.
Pataisas toliau svarstys Biudžeto ir finansų bei Audito komitetai.
