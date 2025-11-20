Seimas imsis bausmių už kontrabandos gabenimą griežtinimo

Baudžiamojo kodekso pataisomis siūloma numatyti griežtesnę baudžiamąją atsakomybę už kontrabandą bet kokiomis priemonėmis – oro, vandens, kelių transporto priemonėmis – jeigu tai sukėlė pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiai įmonei, sutrikdė saugų transporto eismą arba šiurkščiai pažeidė viešąją tvarką.
Už muitinei privalomų pateikti daiktų, akcizinių prekių, tarp jų ir cigarečių, kontrabandą numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo ketverių iki aštuonerių metų. Tokia pat bausmė numatyta už branduolinių, radioaktyviųjų, narkotikų, nuodingųjų, cheminių, biologinių medžiagų, mikroorganizmų, toksinų kontrabandą.
Tuo metu už ginklų, šaudmenų, sprogmenų kontrabandą – nuo šešerių iki dešimties metų, už narkotikų žaliavų (prekursorių) – nuo ketverių iki dvylikos, už dopingo – nuo dvejų iki šešerių.
Taip pat nustatoma baudžiamoji atsakomybė už tyčinius transporto eismo tvarkos ar saugumo taisyklių pažeidimus, kurie sukelia pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiam objektui, sutrikdo saugų transporto eismą arba šiurkščiai pažeidžia viešąją tvarką.
Už tokius pažeidimus numatyta skirti baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki šešerių metų.
Seimas apsispręs ir dėl Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimų. Šiais siekiama numatyti galimybę taikyti kriminalinės žvalgybos priemones už naujai kriminalizuotas nusikalstamas veikas.
Pataisos parengtos reaguojant į pastaruoju metu išaugusį kontrabandos gabenimą iš Baltarusijos pasitelkiant meteorologinius balionus, dėl jų Lietuvai teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą.
Šie incidentai lėmė Vyriausybės sprendimą mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija, tačiau pasienio punktai Šalčininkai–Benekainys ir Medininkai–Kamenyj Log ketvirtadienį jau atidaryti.
Kiek anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija Nacionalinio saugumo komisija pasiūlė atsižvelgiant į tai, kad sumažėjo kontrabandinių balionų srautai, Vilniaus oro uosto veikla nebetrikdoma.
Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės teigimu, šiuo metu atliekami daugiau nei 22 ikiteisminiai tyrimai dėl kontrabandos gabenimo meteorologiniais balionais.
