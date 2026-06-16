 Seime – svarstymai, kaip mokėti algą prieš šventes dirbant viena valanda trumpiau

Seime – svarstymai, kaip mokėti algą prieš šventes dirbant viena valanda trumpiau

2026-06-16 06:58
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Seimas svarstys Darbo kodekso pataisas, kuriomis siūloma uždrausti darbdaviams sumažinti atlyginimus darbuotojams už darbą švenčių dienų išvakarėse, kai jie dirba viena valanda trumpiau. 

<span>Seime – svarstymai, kaip mokėti algą prieš šventes dirbant viena valanda trumpiau</span>
Seime – svarstymai, kaip mokėti algą prieš šventes dirbant viena valanda trumpiau / P. Peleckio/ BNS nuotr.

Seime antradienį vyks priešpaskutinis balsavimas dėl tokių Darbo kodekso pakeitimų. 

Dabar yra nerašyta taisyklė, kad prieš šventes viena valanda trumpiau dirbantiems žmonėms atlyginimas nemažinamas. 

Pataisomis siūloma įpareigoti darbdavius tokiais atvejais mokėti visą atlyginimą, o jei jis priklauso nuo darbo normų, už šią valandą būtų mokamas vidutinis darbuotojo darbo užmokestis.

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atstovė Jolanta Bielskienė sako, kad problema kilo, kai 2022 metais kodeksas buvo papildytas nuostata, jog negalint sutrumpinti darbo laiko ta valanda turi būti apmokama kaip viršvalandžiai.

„Tada pradėjo labai daug darbdavių skambinti ir piktintis, kaip čia yra – kas, kaip turi mokėti“, – BNS tvirtino VDI atstovė.

J. Bielskienės teigimu, kai žmogui mokamas fiksuotas mėnesio atlyginimas, problemų mažiau, bet kai mokama už išdirbtas valandas, kyla ginčų.

Dabar Darbo kodeksas numato, kad jei dėl darbo organizavimo ypatumų ar nepertraukiamos veiklos sutrumpinti darbo dienos negalima, už šią valandą apmokama kaip už viršvalandinį darbą.

Šiame straipsnyje:
darbuotojai
darbdaviai
darbas
Atlyginimas
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Durnių laivui
Našumą darbo skaičiuoti mokate? Esamo našumo lygmuo toks, kad didesnės nei 200 eur algos už darbo mėnesį begalu gauti nei Prezidentas, nei institutų direktoriai ar šlavėjai
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