Seimui pristatoma idėja drausti vienkartines elektronines cigaretes

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisomis siekiama mažinti tokių cigarečių patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą tarp jaunimo, mažinti jų žalą aplinkai.
„Lengvai naudojamos ir visur socialiniuose tinkluose reklamuojamos vienkartinės elektroninės cigaretės yra patrauklios ir dėl mažos kainos. Penkis ar šešis eurus kainuojanti vienkartinė elektroninė cigaretė yra perpus pigesnė už 20 cigarečių pakelį“, – aiškinamajame rašte teigia pataisų iniciatorius socialdemokratas Saulius Čaplinskas.
Jo teigimu, Europos kovos su rūkymu organizacija tokias cigaretes su ličio baterija vadina „ekologine katastrofa“, nes jos prilygsta 300 įprastų cigarečių ir dažniausiai išmetamos per penkias dienas nuo jų įsigijimo.
Parlamentaro pateiktais apklausos duomenimis, bent kartą gyvenime elektronines cigaretes vartojo 51,2 proc. respondentų, o per pastarąsias 30 dienų iki apklausos – 19,2 proc.
Projektą priėmus įstatyme atsirastų „vienkartinių elektroninių cigarečių“ sąvoka.
Belgija pirmoji Europos Sąjungoje nuo šių metų uždraudė prekybą tokiomis cigaretėmis, jos pėdomis pasekė Prancūzija. Didžioji Britanija, Airija, Vokietija, Naujoji Zelandija svarsto tai padaryti.
E. cigaretės itin išpopuliarėjo tarp jaunimo dėl įvairių skonių, spalvotų pakuočių, bekvapių savybių, jos plačiai reklamuojamos ir socialiniuose tinkluose.
