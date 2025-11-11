Seime – siūlymas didinti akcizą el. cigarečių skysčiui ir kaitinamojo tabako produktams

Pasak Seimo narės, elektroninių cigarečių vartojimas tampa nauja visuomenės sveikatos epidemija – jos populiarios vaikų ir jaunimo grupėse, produktais naudojasi nusikalstamas pasaulis, per garinimo skysčius platindami narkotines medžiagas.
„Būtina didinti šių produktų apmokestinimą, tokiu būdu stabdant vartojimo plėtrą jaunimo grupėje. Tuo pat metu, papildomai gautos pajamos gali reikšmingai papildyti šiuo metu itin aktualų valstybės gynybos biudžetą“, – rašoma projekto aiškinamajame rašte.
Pasak įstatymo projekto rengėjos, šiuo metu įstatyme numatyti akcizų dydžiai nesprendžia problemos iš esmės, nes nėra stebimas vartojimo sumažėjimas.
ELTA primena, kad nuo praėjusių lapkričio mėnesio Lietuvoje nebegalima prekiauti cigaretėmis ir jų pildyklėmis su skysčiu, kuriame yra cukraus ir saldiklių.
Taip buvo tikimasi dar labiau sugriežtinti skoninių tabako gaminių prieinamumą rinkoje. Visgi, vartotojai anksčiau tikino šių produktų vis dar laisvai įsigyjantys prekybos ir degalinių tinkluose.
Naujausi komentarai