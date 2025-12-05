Vyriausybė – už didesnius akcizus e. cigaretėms ir kaitinamajam tabakui

Ministrų kabinetas penktadienį pritarė Finansų ministerijos siūlymui iš dalies pritarti valdančiųjų „valstiečių“ parengtoms Akcizų įstatymo pataisoms.
„Pasiūlymas, kuris liečia tabako (...) akcizus, yra tarpinis variantas tarp to, kas buvo 2026 metais numatyta ir 2027 metais. Tarpinis variantas – 2026 metų liepos pirma diena, kuris sąlygoja dalinį papildomą laiptelį akcizų padidėjimui viduryje metų. Tai yra mūsų koalicijos partneriams svarbus dalykas, jie dažnai akcentuoja šitų prekių vartojimo mažėjimą, tai vienas iš jų prioritetų, tai nusprendėme į tai atsižvelgti“, – žurnalistams po Vyriausybės posėdžio sakė ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Jei Seimas įstatymo pakeitimus priimtų dar šiemet, akcizas kaitinamajam tabakui nuo 2026 metų liepos, palyginti su galiojančiu šiemet, didėtų 26,6 proc. iki 113,2 euro už 1 tūkst. vienetų, o nuo 2027 metų – dar 8,9 proc. iki 125 eurų.
Tuo metu e. cigarečių akcizas 2026-ųjų viduryje augtų daugiau nei triskart iki 2 eurų už mililitrą, o dar po pusmečio – dar 2,25 karto iki 4,5 euro.
Šiemet kaitinamojo tabako akcizas siekia 89,4 euro, e. cigarečių – 0,63 euro.
„Valstiečiai“ Seimui pateiktomis Akcizų įstatymo pataisomis pasiūlė e. cigaretėms nuo kitų metų taikyti 1,5 euro už mililitrą jų skysčio, o kaitinamajam tabakui – 100,6 euro už 1 tūkst. vienetų akcizo tarifą, o 2027 –2028 metais – e. cigarečių akcizą toliau didinti iki atitinkamai dviejų ir 2,5 euro, o kaitinamojo tabako – atitinkamai iki 113,2 ir 125 eurų.
Vis tik ministerija pabrėžė, kad didesni akcizai neturėtų įsigalioti jau nuo kitų metų pradžios laikantis nuostatos, jog mokesčių pakeitimai privalo įsigalioti bent po pusmečio nuo jų priėmimo Seime.
Ministrų kabinetas taip pat mano, jog norint kelti akcizą e. cigaretėms būtina inventorizuoti visus jų skysčių likučius.
Finansų ministerija skaičiuoja, jog pakeitimai kitąmet biudžeto pajamas papildytų 27,3 mln. eurų, o 2027 metais – 63,6 mln. eurų.
