Seimui siūloma priimti rezoliuciją dėl būsimo ES biudžeto ir prašyti pakankamo finansavimo sveikatai

Rezoliucijos projektą įregistravę šio komiteto nariai pažymi Lietuvos pasirengimą 2027 m. pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu aktyviai prisidėti prie DFP dokumentų rengimo ir įgyvendinimo, ypač daug dėmesio skiriant tvariam sveikatos politikos finansavimui, visuomenės sveikatos stiprinimui ir Europos kovos su vėžiu plano tikslų įgyvendinimui.
„Šiuo metu svarstomuose pasiūlymuose dėl 2028–2034 m. ES DFP nėra numatyta ir aiškiai apibrėžta, savarankiška sveikatos politikos finansavimo kryptis“, – sakoma rezoliucijos projekte.
Jame pažymima, kad sprendimai dėl būsimos DFP prioritetų ir finansavimo struktūros turės ilgalaikę reikšmę ES gebėjimui užtikrinti veiksmingą, tvarią ir į ateities iššūkius orientuotą sveikatos politiką.
Rezoliuciją ketinantis priimti Seimas ketina paraginti Europos Komisiją (EK), Europos Sąjungos (ES) valstybes nares užtikrinti tęstinį, nuoseklų ir pakankamą sveikatos politikos prioritetų finansavimą 2028–2034 m. ES DFP.
Parlamentarai sieks, kad būsimoje DFP sveikatos politika išliktų aiškiai identifikuojama ir tinkamai finansuojama strateginė ES politikos sritis.
Rezoliucijos projekte kalbama apie būtinybę stiprinti ES sveikatos politikos priemones ir investicijas, užtikrinant tvarų dėmesį moksliniams tyrimams, inovacijoms, visuomenės sveikatai, ligų prevencijai, ankstyvajai diagnostikai, skaitmenizacijai, sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių stiprinimui, sveikatos sistemų atsparumui ir efektyvumui. Joje taip pat kalbama apie netolygumų tarp ES valstybių narių mažinimą, bendradarbiavimą sveikatos krizių valdymo, duomenų mainų ir inovacijų srityse.
Siekiant veiksmingai įgyvendinti ES sveikatos politikos tikslus, projekto rengėjų nuomone, būtinos adekvačios, tvarios ir tikslinės finansinės priemonės, sudarančios prielaidas stiprinti visuomenės sveikatą, ligų prevenciją, ankstyvąją diagnostiką, mokslinius tyrimus, inovacijas ir sveikatos sistemų atsparumą ir veiksmingumą.
„Investicijos į sveikatą stiprinant mokslinius tyrimus, visuomenės sveikatą, ligų prevenciją, ankstyvąją diagnostiką, sveikatos priežiūros specialistų rengimą, kvalifikacijos tobulinimą ir užtikrinant šių specialistų išlaikymą ES, sukuriant sąveikią ir saugią sveikatos duomenų infrastruktūrą bei plėtojant atsakingą dirbtinio intelekto taikymą sveikatos priežiūros srityje yra ne tik socialinė, bet ir ekonominė būtinybė“, – sakoma rezoliucijos projekte.
Jame atkreipiamas dėmesys į tai, kad ES sveikatos priežiūros prieinamumo, prevencijos, ankstyvosios diagnostikos ir gydymo srityse vis dar yra reikšmingų netolygumų, darančių tiesioginę įtaką gyventojų gyvenimo kokybei, socialinei sanglaudai ir sveikatos rezultatams ES valstybėse narėse.
Rezoliucijos projektą parengusių Sveikatos reikalų komiteto narių nuomone, būtina užtikrinti nuoseklias investicijas į užkrečiamųjų ligų stebėseną, vakcinaciją, antimikrobinio atsparumo valdymą, būtinųjų ir kritinių vaistų tiekimo saugumą bei medicinos priemonių prieinamumą.
Beje, dabartinės DFP lėšomis yra finansuojamos esminės sveikatos ir onkologijos iniciatyvos, įskaitant programą „EU4Health“, Europos kovos su vėžiu planą ir ES kovos su vėžiu misiją.
Seimo Sveikatos reikalų komiteto narių nuomone, stipri, koordinuota ir tinkamai finansuojama ES sveikatos politika yra būtina Europos gyventojų sveikatai, socialiniam saugumui, ekonominiam atsparumui ir konkurencingumui užtikrinti.
ES daugiametė finansinė programa (DFP) yra pagrindinė ES strateginių ir finansinių prioritetų įgyvendinimo priemonė.
Rezoliucijos projektą įregistravo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė, jos pavaduotojas Andrius Busila, komiteto nariai Jurgita Sejonienė, Saulius Čaplinskas, Orinta Leiputė, Linas Urmanavičius, Zigmantas Balčytis.
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