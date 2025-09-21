Sinoptikai: iki šilumos rekordo šiek tiek pritrūko

Sekmadienį visoje Lietuvoje – vasariškai šilta. Druskininkuose oras įkaito iki 29,1 laipsnio.
„Vis dėlto, iki rugsėjo 21-osios šilumos rekordo užfiksavimo pritrūko mažiau nei 1 laipsnio. Šios dienos rekordu išliko lygiai prieš septynerius metus (2018-09-21) Joniškyje išmatuota oro temperatūra, kuri tada pasiekė 29,8 laipsnio“, – teigė sinoptikai.
Šiemet kol kas išmatuotas 21-as aukščiausios oro temperatūros rekordas. Per visus 2024 metus iš viso tokių buvo 18, 2023 metais – 16, 2022 m. – 13, o 2021 m. – 6.
Rugsėjo 19 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Vakarinėje dalyje, vietomis, iki 109 cm per parą. Leitėje ties Kūlynais pasiektas stichinis vandens lygis – 251 cm (stichinio riba – 245 cm).
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.
„Pirmadienį praslinks atmosferos frontas ir nuo antradienio bus gerokai vėsiau“, – teigė sinoptikai.
Lentelėje – aukščiausia rugsėjo 21-osios oro temperatūra ir meteorologijos stotys, kuriose oras sušilo labiausiai (AMS – automatinė meteorologijos stotis). Meteo.lt iliustracija.
Pirmadienio naktį kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra 12–17 laipsnių šilumos.
Pirmadienio dieną orai šalyje smarkiai atvės. Temperatūra daug kur sieks tik 15–20 laipsnių šilumos, pietrytiniame šalies pakraštyje kai kur šils iki 23 laipsnių. Daug kur trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s.
Antradienio naktį daugiausia pietrytiniuose rajonuose, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį vakarinių krypčių, 5–10 m/s, dieną šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pasidalijo ir tolimesnių dienų orų prognoze.
Ketvirtadienį žadama be lietaus. Vėjas nepastovių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį oro temperatūra tik 3–6 laipsniai, kai kur dirvos paviršiuje galimos šalnos iki 1 laipsnio šalčio–4 laipsnių šilumos, dieną 14–16 laipsnių.
Penktadienį be lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį oro temperatūra tik 3–7 laipsniai, kai kur dirvos paviršiuje galimos šalnos, dieną 15–17 laipsnių.
Šeštadienį be lietaus. Vėjas rytinių krypčių 4–8 m/s. Naktį oro temperatūra 4–8 laipsniai, kai kur dirvos paviršiuje vis dar galimos šalnos, dieną 16–18 laipsnių.
Sekmadienio, rugsėjo 28-osios, naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas rytinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 4–8 laipsniai, dieną 16–18 laipsnių.
