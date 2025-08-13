Sinoptikai: tai yra gera žinia

Jau ilgąjį Žolinių savaitgalį įpusės paskutinis kalendorinės vasaros mėnuo. „Remiantis šiandienos ryto duomenimis, Lietuvoje vidutiniškai iškrito 25 mm arba maždaug trečdalis rugpjūčio mėn. kritulių normos. Vis dėlto, skirtumas tarp drėgniausių ir sausiausių šalies vietovių siekia iki 5–6 kartų. Šis mėnuo daugelyje šalies vietovių kol kas yra sausesnis nei būna vidutiniškai, o tai yra gera žinia po ypač drėgnų ankstesnių savaičių tiek ūkininkams, tiek poilsiautojams“, – trečiadienį feisbuko paskyroje skelbė tarnyba.
Daugiausia lietaus rugpjūčio 1–13 d. (iki 9 val. ryto) iškrito pajūryje ir pamaryje:
Šilutėje – 64,7 mm (tai sudaro 73 proc. rugpjūčio mėn. normos);
Kretingoje – 50 mm (52 proc. mėnesio normos);
Juodkrantėje – 45,5 mm (53 proc.);
Klaipėdoje – 45 mm (52 proc.);
Palangoje – 41,2 mm (45 proc.);
Nidoje – 38,9 mm (45 proc.);
Mažiausiai kritulių išmatuota:
Dotnuvoje (Kėdainių r.) – 10,5 mm (arba 16 proc. rugpjūčio mėn. normos);
Vilniuje (Trakų Vokėje) – 13,3 mm (18 proc. mėnesio normos);
Joniškyje – 13,8 mm (21 proc.);
Mažeikiuose – 14,2 mm (18 proc.);
Panevėžyje – 14,3 mm (22 proc.);
Kybartuose (Vilkaviškio r.) – 14,4 mm (21 proc.);
„Ateinančias dvi dienas ir toliau vyraus sausi orai. Trumpo lietaus daugelyje rajonų sulauksime šeštadienį“, – teigė sinoptikai.
Anot sinoptikų, ketvirtadienio naktį nelis. Vėjas rytinių krypčių, silpnas. Žemiausia temperatūra 9–14, Kuršių nerijoje 15–17 laipsnių šilumos. Dieną be lietaus. Vėjas rytinių krypčių, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 24–29 laipsniai šilumos.
Penktadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 25–30 laipsnių šilumos.
Šeštadienį daug kur trumpas lietus, naktį vietomis lis smarkiai. Kai kur perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 14–19, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
