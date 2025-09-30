Sinoptikai: vyraus vėsūs orai

Anot sinoptikų, ir toliau vyraus daugiausia sausi, bet vėsūs orai. Labiau palis tik savaitės pabaigoje.
Trečiadienio naktį be žymesnio lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio.
Trečiadienio dieną lietaus tikimybė maža. Vėjas pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 0–5, Kuršių nerijoje iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Penktadienį be žymesnio lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų, pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis. Vėjas pietryčių, pietų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų būti truputį šilčiau“, – teigė sinoptikai.
Naujausi komentarai