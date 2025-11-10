Sinoptikė įvardijo, kada atvės

Jos teigimu, antradienio naktį bus apniukę, daug kur numatomas nedidelis lietus, tačiau temperatūra neturėtų nukristi žemiau 0 laipsnių.
„Antradienio naktį šalyje bus apsiniaukę. Daug kur, ypač pietinėje šalies pusėje, palis, vyraus nedidelis lietus, kai kur dulksna. Vietomis tvyros rūkas. Vėjo beveik nesijaus. Žemiausia temperatūra šiauriniuose rajonuose bus 0–3 laipsniai šilumos, pietiniuose rajonuose ir pajūryje – apie 4–5 laipsnius šilumos“, – Eltai sakė sinoptikė.
Anot T. Kaunienės, antradienio dieną dangus išliks apniukęs, tačiau temperatūra sieks 3–8 laipsnius šilumos.
„Antradienio dieną dangus išliks niūrus. Daug kur numatomas nedidelis lietus, dulksna. Kai kur bus ūkanota. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra sieks 3–8 laipsnius šilumos“, – teigė LHMT atstovė.
Trečiadienį laikysis panašūs orai
Trečiadienio naktį orų sąlygos, sinoptikės teigimu, taip pat išliks panašios. Visoje Lietuvoje bus apniukę, vietomis truputį palynos ar padulksnos. Kai kur vėl nusidrieks rūkas. Vėjas tebebus silpnas. Temperatūra naktį nukris iki 2–7 laipsnių šilumos.
„Trečiadienio dieną, iš vakarų artėjant žemesnio slėgio sūkuriui, pietvakarių vėjas šalyje sustiprės iki 6–11 m/s, pajūryje vakare iki 14 m/s. Diena bus debesuota. Vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose, silpnas lietus, dulksna. Rytuose dienos pradžioje dar galimas rūkas. Temperatūra įdienojus pakils jau iki 6–11 laipsnių šilumos“, – kalbėjo T. Kaunienė.
Ketvirtadienį dar labiau sušils
Ketvirtadienį, kaip teigia LHMT atstovė, Lietuvos orus lems Atlanto ciklonas, atnešiantis daugiau šilumos. T. Kaunienės teigimu, daug kur bus debesuota su retais pragiedruliais. Tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių palis, intensyviau – vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose.
„Vėjas naktį pūs iš pietvakarių, dieną bus vakarinių krypčių, 8–13 m/s, dieną arčiau jūros gūsiai sieks 15–17 m/s. Bus gana šilta: temperatūra naktį svyruos tarp 3–8 laipsnių šilumos, dieną šoktelės iki 8–13 laipsnių“, – teigė sinoptikė.
Penktadienį per Lietuvą praslinks šaltasis atmosferos frontas
Penktadienį per Lietuvą praslinks šaltasis atmosferos frontas. Sinoptikės teigimu, naktį daug kur gali gausiau palyti, dieną lietaus bus mažiau.
„Vėjas laikysis vakarinių krypčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį nukris iki 0–5 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 5–10 laipsnių“, – teigė T. Kaunienė.
Pasak jos, prognozuojama, kad ateinantį savaitgalį orai gerokai atvės.
„Turėtume sulaukti jau mišrių kritulių, gal net pirmojo sniego. Naktimis ir rytais bus slidu dėl plikledžio. Naktimis įsivyraus neigiama temperatūra, dienos taip pat žada būti visai vėsios“, – teigė LHMT atstovė.
