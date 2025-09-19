Sinoptikė: savaitgalį į Lietuvą sugrįš vasariški orai

„Šeštadienį Lietuvos orus lems anticiklono šiaurinis pakraštys. Naktį šalyje bus nepastoviai debesuota. Žymesnio lietaus nenumatoma, tačiau vietomis, ypač pietvakariniuose rajonuose, vienas kitas lašas nukristi gali. Dvelks lengvas pietvakarių vėjas. Temperatūra nekris žemiau 10–15, pajūryje 17 laipsnių šilumos“, – Eltai sakė sinoptikė.
Jos teigimu, dieną šalyje laikysis nepastovus debesuotumas, termometrų stulpeliai įkais iki 24–25 laipsnių šilumos.
„Šeštadienio dieną šalyje išliks nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus. Pietvakarių vėjas sustiprės iki 7–12 m/s ir iš Vidurio Europos atplukdys labai šiltą – tropinę oro masę. Termometrai įdienojus daugelyje vietovių jau rodys 20–23, pietvakarinėje šalies pusėje 24–25 laipsnius šilumos“, – teigė T. Kaunienė.
Sekmadienį temperatūra pakils iki 22–27 laipsnių
Sinoptikės teigimu, sekmadienį Lietuvoje dar labiau įkais, žymesnio lietaus nenumatoma.
„Tropinis oras laikysis mūsų regione dar ir sekmadienį – paskutinę astronominės vasaros dieną. Tiek naktį, tiek dieną šalyje vyraus nepastoviai debesuoti, be žymesnio lietaus orai“, – kalbėjo LHMT atstovė.
„Vėjas pūs iš pietvakarių, pietų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį laikysis tarp 12–17 laipsnių šilumos, dieną šoktelės net iki 22–27 laipsnių“, – pridūrė ji.
Šilti orai Lietuvoje laikysis ir pirmadienį
Pasak E. Kaunienės, pirmadienį Lietuvoje ir toliau laikysis šilti orai, tačiau naktį daugelyje šalies rajonų numatomi trumpi lietūs.
„Deja, pirmadienį baigsis jau ir meteorologinė vasara. Per šalį slinks šaltas banguotas atmosferos frontas. Naktį daugiausia vakariniuose, dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis tikėtina perkūnija. Vėjas naktį vidutinio stiprumo, dar pūs iš pietų, pietvakarių, dieną pasisuks iš vakarų, sustiprės iki 9–14 m/s“, – kalbėjo sinoptikė.
„Naktis dar žada būti labai šilta, net 13–18 laipsnių, o dieną šilumos beliks 17–22 laipsniai, tik pietrytiniuose rajonuose oras gal spės sušilti iki 23–25 laipsnių“, – teigė LHMT atstovė.
Vis dėlto, jos teigimu, antradienį Lietuvą jau pasieks rudeniški orai, netrukus naktimis pasirodys ir šalnos.
