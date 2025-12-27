Skubus perspėjimas gyventojams: gali virsti medžiai, dingti elektra

„Naktį iš gruodžio 27-os į 28-ą ir gruodžio 28-os dieną pajūrio ruože ir Kuršių nerijoje numatomas labai smarkus vėjas“, – rašoma gyventojams į telefonus išsiųstame pranešime.
Šeštadienį vakare ims stiprėti vakarų, šiaurės vakarų vėjo gūsiai, daugelyje vietų iki 15–20 metrų per sekundę, o pajūryje iki 24 metrų per sekundę.
Lapkričio 28 dieną, sekmadienį, šiaurės vakarų, šiaurės vėjo gūsiai daugelyje rajonų sieks 15–20 metrų per sekundę, vietomis 21–23 metrus per sekundę, tuo metu pajūryje iki 28–30 metrų per sekundę.
Perspėjama, kad gali virsti medžiai, sutrikti elektra.
Feisbuko paskyroje Meteo dalijamasi rekomendacijomis gyventojams.
„Išneškite iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinkite. Nestovėkite po aukštais medžiais, sandariai uždarykite pastatų langus, duris, stoglangius ir kt.
Sinoptikų išleistus perspėjimus jūsų regionui galite rasti Meteo.lt orų programėleje (o taip pat ir svetainėje)“, – rašoma Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos feisbuko paskyroje.
