Sniegas per šventes: pateikė niūrias prognozes

Vos pasibaigus Vėlinių laikotarpiui meteorologai vis dažniau išgirsta klausimą, kokios gi bus šventės.
„Ir nors įprastos orų prognozės paprastai sudaromos tik 5–7 dienoms į priekį, tačiau iš dalies atsakyti į tokį klausimą gali padėti paprasčiausia statistika“, – teigia sinoptikai.
O ji rodo, jog per pastaruosius 20 metų net 12 kalėdinių laikotarpių Vilniuje buvo besniegiai (arba mažasniegiai, t. y. sniego danga siekė iki 1 cm). Dar prastesnė situacija su baltomis šventėmis būna pajūrio regione. Taigi, sprendžiant pagal daugiametes tendencijas, kasmet yra didelė tikimybė, kad kalėdinės dienos bus šiltos ir/ar be sniego.
Vidutiniškai 1991–2025 m. laikotarpiu per kalėdines dienas vidutinė oro temperatūra Vilniuje siekdavo 2,7 laipsnio šalčio. Per praėjusį dešimtmetį (2016–2025 m.) ji buvo daugiau nei dviem laipsniais aukštesnė ir siekė 0,1 laipsnio šalčio.
„Galite matyti, kad temperatūros grafike yra kalėdinių dienų šiltėjimo tendencija, o sniego vis dažniau nebūna arba jo būna labai nedaug. 2013–2020 metų laikotarpis pasižymėjo labai šiltomis ir besniegėmis šventėmis. Ypač šiltos kalėdinės dienos buvo 2015, 2017 ir 2019 metais. Išimtis susidarė tik 2018 metais, kai buvo daugiau sniego, tačiau net tuomet prasidėjo atodrėkis ir sniegas ėmė tirpti visoje Lietuvoje. Pernai sniego šiek tiek buvo tik rytiniame šalies pakraštyje (Šalčininkų, Pabradės, Švenčionių, Ignalinos ir Visagino apylinkėse). Šiemet, galima sakyti, sniego nebuvo visoje šalyje, tik pavienėse vietovėse žemė buvo truputį pabaltinta (sniego danga – iki 1 cm). Paskutinį kartą visos trys kalėdinės dienos stabiliai šaltos ir su sniegu (nors ir negausiu) pasitaikė 2021 metais“, – feisbuke skelbė sinoptikai.
Pirmadienį daug kur prognozuojami krituliai, vyraus šlapdriba, sniegas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 0–5 laipsniai šilumos.
Antradienį daug kur protarpiais pasnigs. Vietomis plikledis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, pajūryje šiaurės vakarų, šiaurės, 16–21 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, pajūryje apie 0 laipsnių, dieną 0–5 laipsniai šalčio.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–19 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 1–3 laipsniai šalčio, dieną 1–6 laipsniai šalčio.
