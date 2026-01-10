Sniego gniaužtuose: į pagalbą žada ateiti ir kariuomenė

„Mūsų kariai, pasitelkdami turimą techniką ir išteklius, gali prisidėti prie saugesnės aplinkos kūrimo ten, kur šiandien to labiausiai reikia“, – šeštadienį KAM išplatintame pranešime cituojamas ministras Robertas Kaunas.
Jo teigimu, jeigu savivaldybės teritorijoje būtų paskelbta ekstremalioji situacija, kariuomenė, gavusi rašyti mero prašymą, galėtų teikti pagalbą.
Anot pranešimo, kariniai vienetai aktyviai valo sniegą savo teritorijose ir prieigose, taip prisidėdami prie saugesnio eismo ir gyventojų judėjimo savivaldybėse, kuriose jie yra dislokuoti.
BNS rašė, kad Vilniaus rajono savivaldybėje penktadienio vakarą dėl nepalankių oro sąlygų buvo svarstyta įvesti ekstremaliąją situaciją. Anot mero Roberto Duchnevičiaus toks sprendimas nebuvo priimtas, mat nėra išpildomi nustatyti kriterijai.
Tuo metu sostinės savivaldybė pranešė, jog situacija mieste yra stabilizuota – visą parą buvo valomos gatvės, viešasis transportas kursuoja stabiliai, padėta užstrigusiems vilkimams pasitraukti iš kelio.
Valstybės valdoma bendrovė „Kelių priežiūra“ skelbia, jog situacija valstybinės reikšmės keliuose išlieka sudėtinga.
„Šiuo metu darbus nuo pat ankstaus ryto vis dar tęsia daugiau kaip 150 kelių priežiūros mechanizmų, kurie nuo ryto nuvažiavo daugiau kaip 7300 kilometrų ir išbėrė apie tūkstantį tonų sniegą ir ledą tirpdančių medžiagų. Intensyviausi magistraliniai ir krašto keliai yra pakankamai geros būklės, tačiau rajoniniuose keliuose vis dar sudėtinga – bendrovė sulaukia pranešimų apie slidžius ir sunkiai pravažiuojamus ruožus“, – teigiama šeštadienį įmonės išplatintame pranešime.
„Kelių priežiūros“ teigimu, nuo šeštos iki vienuoliktos valandos ryto užregistruoti pusė šimto pranešimų dėl prastų ar sunkiai pravažiuojamų, slidžių kelių. Rytų Lietuvoje, kur snygis baigėsi, situacija gerėja, nes nuvalyti keliai nebėra taip greitai užpustomi.
