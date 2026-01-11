Dėmesio, vairuotojai: pasiruoškite

Jei galite – išvykite anksčiau, kad nereikėtų skubėti.
Rinkitės viešąjį transportą – jis dažnai padeda išvengti didžiausių spūsčių.
Sekite realaus laiko informaciją apie eismą ir reisus (programėlėse, JUDU socialiniuose tinkluose ar JUDU virtualioje švieslentėje: https://bit.ly/4aTYACo).
Vairuodami laikykitės didesnio atstumo, važiuokite ramiai ir neskubėkite.
Pėstiesiems – neslidūs batai ir lėtesnis žingsnis, ypač prie perėjų ir stotelių.
„Pasirūpinkime savimi ir kitais – saugi kelionė visada svarbiau už greitą“, – rašė įmonės atstovai.
Sekmadienį bendrovė „Kelių priežiūra“ informavo, kad intensyviausi Lietuvos keliai jau sutvarkyti, eismo sąlygos juose stabilizuotos.
„Dabar pajėgos sutelktos į pėstiesiems skirtas zonas bei ketvirtos ir penktos priežiūros lygio kelius, kur situacijai stabilizuoti reikia daugiau laiko. Visiškai nepravažiuojamų kelių šiuo metu nėra užfiksuota, tačiau vis dar yra sunkiau pravažiuojamų. Dėl sudėtingų meteorologinių sąlygų kelininkų darbai užtrunka, tačiau jie tęsiami ir kartojami“, – feisbuke teigė bendrovės atstovai.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad pirmadienio naktį vietomis truputį pasnigs. Vakarų Lietuvoje kai kur tvyros rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Žemiausia temperatūra 11–16, kai kur 17–19 laipsnių šalčio, vakariniame šalies pakraštyje 7–9 laipsniai šalčio. Dieną be žymesnio sniego. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Aukščiausia temperatūra 5–10, pajūryje apie 4 laipsnius šalčio.
Antradienio naktį kai kur truputį pasnigs. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 13–18, kai kur pragiedrėjus iki 22 laipsnių šalčio, dieną 8–13 laipsnių šalčio.
Trečiadienį be žymesnio sniego. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų, pietryčių, 5–10 m/s, vakariniuose rajonuose iki 14 m/s. Temperatūra naktį 10–15, kai kur iki 18 laipsnių šalčio, dieną bus 6–11 laipsnių šalčio.
