Spalio 22-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.59 val., leidžiasi 18.07 val. Dienos ilgumas 10.08 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 9.23 val., leidžiasi 17.50 val.
Vardadieniai:
Aliodija, Donatas, Malvina, Mingedė, Severinas (Severas), Viltaras
Datos:
Tarptautinė mikčiojimo supratimo diena
Spalio 22-oji Lietuvos istorijoje:
1875 — Gailioniuose, Pakruojo rajone, gimė Kazimieras Paltarokas, vyskupas, teologas, sociologas. Mirė 1958 m.
1966 — Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacijos klausimas pirmą kartą oficialiai buvo keliamas JAV senate.
1988 — spalio 22–24 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Steigiamasis suvažiavimas.
2010 — Vilniuje iškilmingai atidengta skulptūra „Laisvės kelias“, simbolizuojanti gyvą žmonių grandinę, prieš 21 metus sujungusią tris nepriklausomybės siekusias Baltijos valstybes.
2014 — į Lietuvą iš Vokietijos atgabenta pirmoji eurų banknotų siunta. Eurui įvesti reikalingus 132 mln. vienetų eurų banknotų Lietuvos bankas pasiskolino iš Vokietijos Bundesbanko.
Spalio 22-oji pasaulio istorijoje:
1797 — prancūzas Andre-Jacques Garnerin (Anri-Žakas Garnerenas) pirmą kartą pasaulyje atliko sėkmingą šuolį su parašiutu.
1811 — gimė vengrų kompozitorius ir pianistas Franz Liszt (Francas Listas). Mirė 1886 m.
1836 — Sam Houston (Semas Hiustonas) buvo inauguruotas pirmuoju Teksaso Respublikos prezidentu.
1883 — Charles Gounod (Šarlio Guno) operos „Faustas“ premjera Niujorke atidaryti garsieji operos „Metropolitan“ rūmai.
1906 — mirė prancūzų dailininkas Paul Cezanne (Polis Sezanas).
1947 — Indija ir Pakistanas pradėjo pirmąjį karą dėl Kašmyro.
1956 — demonstrantai Vengrijoje reikalavo demokratinių permainų šalyje.
1962 — JAV prezidentas John F. Kennedy (Džonas F. Kenedis) informavo, jog Kuboje statoma sovietų raketinė bazė ir įsakė JAV karo laivams blokuoti sovietų laivus, gabenančius į Kubą karinę įrangą.
1964 — Prancūzijos rašytojas Jean-Paul Sartre (Žanas-Polis Sartras) atsisakė Nobelio literatūros premijos, pareiškęs, jog tai sumažintų jo kūrybos poveikį.
1987 — Iranas raketomis apšaudė Kuveito naftos tankerių terminalą.
1987 — „Christie's“ aukcione Niujorke Gutenbergo Biblijos negausaus pirmojo leidimo vienas egzempliorius buvo parduotas už rekordinę 5,39 mln. JAV dolerių sumą.
2002 — mirė buvusi Albanijos karalienė Geraldine Nagy-Appony (Džeraldina Nagi Aponi). Gimė 1915 m.
2010 — Naujosios Meksikos dykumoje atidarytas pirmasis pasaulyje privatus kosmodromas.
2013 — Vatikanas atidarė savo kriketo klubą.
Spalio 22-oji šou pasaulyje:
1844 — gimė legendinė prancūzų teatro aktorė Sarah Bernhardt (Sara Bernar). Mirė 1923 m.
1943 — gimė žymi prancūzų aktorė Catherine Deneuve (Katrin Deniov). 1994 metais ji tapo UNESCO geros valios ambasadore.
1966 — grupė „Beach Boys“ išleido singlą „Good Vibrations“.
1983 — Niujorko opera „Metropolitan“ šventė savo 100-ąjį gimtadienį.
2011 — 60 metų komikas, „Oskaro“ laureatas Robin Williams (Robinas Viljamsas) Napos slėnyje Šiaurės Kalifornijoje vedė savo draugę Susan Schneider (Sjuzan Šneider).
Naujausi komentarai