Specialistai įspėjo: ši pramoga gali baigtis net amputacijomis

Skubios pagalbos skyriaus vedėjas Paulius Uksas teigė, kad nors sunkūs sužalojimai dėl fejerverkų pasitaiko retai, visgi dėl jų kiekvienais metais pacientai patenka į ligonines.
„Turime pacientų su dalinėmis arba pilnomis pirštų amputacijomis bei delnų lūžiais. Paprastai tai yra rankų traumos, ypatingai retai veido arba kitų galūnių“, – pasakojo jis.
Pasak mediko, dažniausia tokių nelaimių priežastis – alkoholis. Neblaivūs praranda budrumą, nepaiso saugumo reikalavimų ir rizikuoja ne tik savo, bet ir kitų sveikata.
„Juokaujant galiu pasakyti, kad reikia išsirinkti ranką, kurios negaila, jei sprogdinsite pirotechniką rankoje. Tokia žala yra nepataisoma, negydoma“, – aiškino P. Uksas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Profesionalių fejerverkų naudojimo tvarką ir vietas nustato savivaldybės. Beveik visose jų, fejerverkų šaudyti negalima prie mokyklų, ligoninių ar bažnyčių.
„Nuo 2021 metų skaičiuojame jau šešis metus, kai savivaldybė yra atsisakiusi fejerverkų“, – kalbėjo Vilniaus savivaldybės vicemerė Simona Bieliūnė.
Tiesa, pardavėjai įspėjo, kad fejerverkus gali įsigyti ne visi. Mažiausiai žalą galinčius padaryti fejerverkus vis dar gali naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys.
„Pirma kategorija tai smulkūs daikčiukai, kurie nekelia pavojaus“, – komentavo „Vilniaus Saliuto“ projektų vadovas Artūras Zumeras.
Kitų kategorijų fejerverkus galima įsigyti tik nuo aštuoniolikos metų.
Nors visi fejerverkai skirstomi į kategorijas nuo mažiau iki labiausiai pavojingų, prekeiviai teigė, kad net silpnesni gaminiai, jei jie naudojami netinkamai, gali sukelti rimtų pasekmių.
„Bandai žmogui priminti ir sakai, kad perskaitytų instrukciją, o šie atsako, kad jau ne pirmą kartą šaudo. Kartais tie žinovai pamišta svarbius dalykus“, – neslėpė A. Zumeras.
„Pernai ypatingai padaugėjo tokių atvejų, kai ugniagesiams teko gesinti užsidegusius atliekų konteinerius, į kuriuos buvo išmetamos panaudotos fejerverkų atliekos“, – dalijosi Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Aurimas Gudžiauskas.
Dėl tokių situacijų pavojus kyla ne tik sveikatai, bet ir turtui. Pagrindinė klaida – žmonės šaudo fejerverkus nesilaikydami saugos taisyklių ir neperskaitę visos naudojimo instrukcijos.
„Statoma per arti pastatų arba fejerverkai nukreipiami į pastatus, medžius“, – aiškino A. Gudžiauskas.
„Geriau visada pasirinkti didesnį atstumą nei nurodyta bei gerai įvertinti, kokia yra aplinka, pavyzdžiui, ar nėra žmonių, lengvai užsidegančių daiktų šalia“, – teigė A. Zumeras.
Medikai atkreipė dėmesį, kad įvykus nelaimei, po skubios pagalbos iškvietimo, būtina stabdyti išorinį kraujavimą, jei jis yra.
„Tam yra parankinės priemonės, tačiau bet koks švarus rankšluostis, tvarstis padėtų užspausti kraujuojančią galūnę“, – tikino P. Uksas.
Specialistai primena, kad fejerverkus būtina leisti atvirose, saugiose vietose bei laikytis visų nurodymų.
