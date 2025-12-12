Klaipėdiečiams po langais ir vėl aidi sprogimai

Triukšmas trikdo
Ypač dažnai fejerverkai leidžiami naktį, netoli gyvenamųjų namų, kiemuose ar ant pėsčiųjų takų. Ir ne tik dieną, bet ir naktį.
Klaipėdos universiteto studentė Ieva, gyvenanti bendrabutyje, teigė tokių „salvių“ liudininke tapusi ne kartą.
„Mačiau jaunimą, kuris po 22 val. sprogdino pirotechniką ant pėsčiųjų tako, visai prie daugiabučių. Garsas buvo nemenkas“, – pasakojo studentė.
Pasak merginos, pastarosiomis savaitėmis vakariniai sprogimai tapo įprasti.
„Nesijaučia, kad šventės dar tik artėja – vakarais mieste jau aidi fejerverkų garsai, kaip per Naujuosius“, – atviravo Ieva.
Klaipėdietė tikino, kad triukšmas trikdo ne tik ją, bet ir kitus bendrabučio gyventojus.
Naudojami ir patalpose
Amžius, nuo kurio galima naudoti pirotechnikos priemones, yra apibrėžtas šalies teisės aktuose.
„Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas numato, kad F1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys“, – pažymėjo Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjas Albinas Misevičius.
Anot vedėjo, F1 kategorijos fejerverkai – tai fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, nedidelį triukšmą ir yra skirti naudoti aptvertose teritorijose bei gyvenamosiose patalpose.
Šiai kategorijai priskiriami tokie gaminiai kaip bengališkosios ugnelės, tortų fontanai ir kiti panašūs efektai.
Švenčių dienomis – išimtys
Kitas pirotechnikos priemones gali įsigyti ir naudoti asmenys, ne jaunesni nei 18 metų (F2, F3, T1, P1 kategorijų). Šis ribojimas taikomas daugeliui fejerverkų, naudojamų lauke, bei pirotechnikos priemonėms, skirtoms naudoti scenoje.
Jei savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyrius gautų pranešimą apie tokius atvejus, taip pat būtinai sureaguotų.
„Draudžiama naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus ir P1 kategorijos civilines pirotechnikos priemones) arčiau kaip 30 m nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose, išskyrus atvejus, kai civilines pirotechnikos priemones naudoja subjektai, turintys leidimą, ir kai jų naudojimas iš anksto suderintas su savivaldybe ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu“, – aiškino A. Misevičius.
Savivaldybė taip pat yra papildomai numačiusi ribojimą Triukšmo prevencijos taisyklėse.
Pagal jas, civilines pirotechnikos priemones galima naudoti ne arčiau kaip 75 m nuo gyvenamųjų pastatų.
Ribojamas ir laikas, kada galima naudoti pirotechnikos priemones.
Civilinės pirotechnikos priemones draudžiama naudoti, jeigu tai trikdo viešąją rimtį, nuo 22.00 iki 8.00 val.
Šis draudimas netaikomas švenčių dienomis bei renginių metu, kai savivaldybė yra išdavusi leidimą.
Pirotechnikos priemones taip pat draudžiama naudoti neblaiviems, nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų apsvaigusiems asmenims.
Matant pažeidimus, reikėtų pranešti bendruoju pagalbos tarnybų telefonu 112, tokie pranešimai perduodami policijai.
„Jei savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyrius gautų pranešimą apie tokius atvejus, taip pat būtinai sureaguotų, o surinktą medžiagą administracinio nusižengimo bylos teisenai pradėti perduotų policijai“, – tvirtino A. Misevičius.
Naujausi komentarai