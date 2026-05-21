STT atstovai parlamentarams skundėsi KAM

Veiklos ataskaitos dokumentas nėra slaptas ir paprastai svarstomas ne už uždarų durų, tačiau šį kartą STT atstovai, tarp kurių, „Delfi“ žiniomis, buvo ir tarnybos vadovas Linas Pernavas, paprašė, kad trečiadienį vykęs posėdis būtų uždaras.
Kaip ketvirtadienį pranešė portalas, gerai su situacija susipažinę parlamentarai „Delfi“ pasakojo, kad STT atstovai atkreipė Seimo narių dėmesį į KAM.
„Delfi“ žiniomis, tarnybos atstovai Seimo nariams skundėsi, kad krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareigose pakeitus buvusią ministrę Dovilę Šakalienę, STT pareigūnai esą buvo tapę nepageidaujami viešųjų pirkimų darbo grupėse.
Be to, KAM ir STT buvo sutarusi, kad pirkimus padės prižiūrėti tarnybos atstovai, bet jie galiausiai buvo palikti už durų.
„Ten vyko stumdymasis, kol STT prisiprašė, kad jie galėtų betarpiškai matyti pirkimus ir patarti“, – „Delfi“ nurodė Seimo nariai.
Taip pat vieno Seimo nario vertinimu, STT atstovai Antikorupcijos komisijos posėdyje pasiuntė aiškią žinutę, kad jei tarnybos pareigūnai šios ministerijos bus laikomi kone priešais, tai gali baigtis dideliu skandalu.
Portalo žiniomis, STT parlamentarams pasakojo ir tai, kad pranešėjais tampantiems krašto apsaugos sistemos darbuotojams, kurie pateikia informaciją apie neskaidrius pirkimus ar kitus pažeidimus, yra „sudaromos galimybės“ išeiti iš darbo.
„Buvo įvardinta, kad per pastarąjį laikotarpį du žmonės, pranešę apie korupciją, turėjo pasitraukti. Vienas dėl to, kad sulaukė pensijos, kitas „savo noru“, kitaip tariant, jie buvo priversti išeiti“, – portalui teigė posėdyje buvę parlamentarai.
Nurodoma, kad tarnybos atstovai komisijos posėdyje leido aiškiai suprasti, esą situacija KAM pablogėjo atėjus R. Kaunui. Tokia išvada padaryta dėl to, kad su šio ministro atėjimu tarnyba ėmė gauti gerokai daugiau skundų dėl galimos korupcijos, nei pareigas einant D. Šakalienei.
Portalo žiniomis, išklausęs šią informaciją vienas parlamentaras STT atstovų teiravosi, ar reikėtų ministrą R. Kauną įspėti, kad jo ministerijoje bloga situacija.
Gerai su situacija susipažinę parlamentarai „Delfi“ pasakojo, kad rizikų analizės pristatymą tarnybos atstovai pradėjo nuo „Nemuno aušrai“ priklausančių ministerijų – Žemės ūkio ir Aplinkos.
„Buvo minimas Povilo Poderskio buvimas kancleriu, Aplinkos apsaugos departamento (AAD) vadovo situacija“, – portalui pasakojo Seimo nariai.
„Delfi“ žiniomis, pateikdami informaciją apie žemės ūkio sritį STT atstovai Seimo nariams davė paklausyti slapta įrašytų pokalbių.
„Tai buvo operatyviniu būdu gauta medžiaga iš žemės ūkio sričiai priklausančių įstaigų. Garso įrašuose figūravo Žemaitija, figūravo Šilutė, buvo aptarinėjamos kyšininkavimo schemos“, – portalui nurodė pašnekovai.
Naujausi komentarai