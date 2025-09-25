Susipažinusi su Vyriausybės programa, LRT taryba nemato grėsmės transliuotojo nepriklausomumui

„Stebime politinę dienotvarkę ir diskusijas apie LRT viešojoje erdvėje. Koalicijos sutartyje ir Vyriausybės programos projekte šiuo metu esančios nuostatos LRT klausimu apsiriboja galiojančiomis LRT įstatymo formuluotėmis, todėl kol kas nematome realios grėsmės LRT nepriklausomumui“, – pranešime cituojamas LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
Nepaisant to, jis pažymėjo, kad iškilus tokiai grėsmei, taryba yra pasiruošusi ginti LRT nepriklausomumą.
„Laisva žiniasklaida, šalia laisvų rinkimų, teisės viršenybės ir pilietinės visuomenės yra esminė demokratijos dalis, todėl valstybė privalo užtikrinti LRT nepriklausomumą, o LRT taryba, iškilus poreikiui, pasirengusi jį ginti“, – sakė LRT tarybos pirmininkas.
Rugpjūčio pabaigoje valdančiosios daugumos pasirašytoje koalicinėje sutartyje politikai įsipareigojo užtikrinti „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“. Tąkart į tai sureagavusi LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė teigė, kad tai nerimą keliantis beprecedentis atvejis. Pasak jos, jeigu valdantieji neturi užmojų kištis į žurnalistų veiklą ir riboti transliuotojo nepriklausomumą, tokia nuostata koalicinėje sutartyje neturėjo atsirasti.
Savo ruožtu paskirtoji premjerė Inga Ruginienė anksčiau tvirtino, kad nereikėtų baimintis, jog valdžia ims kištis į LRT turinį.
Pratęsta Vidaus audito tarnybos vadovo atranka
Posėdžio metu LRT taryba taip pat dviem savaitėms pratęsė Vidaus audito tarnybos vadovo atranką. Kandidatų dokumentų ji lauks iki spalio 15 dienos.
Anot Audito ir rizikų vertinimo komiteto pirmininkės ir LRT tarybos narės Lauros Matjošaitytės, suradus tinkamą audito tarnybos vadovą, jo laukia vienas svarbiausių darbų – tarnybos veiklos plano parengimas.
„Šiais metais LRT vidaus auditas daug dėmesio skyrė LRT įstatyme įtvirtintiems veiklos principams – skaidrumui, atskaitomybei ir politiniam neutralumui. Šiuos darbus atliko buvusi Vidaus audito tarnybos vadovė. Taip pat vykdomi keli kiti vidaus auditai, numatyti 2025 m. Vidaus audito tarnybos veiklos plane. Dalis papildomo – iš anksto neplanuoto – dėmesio skirta bendradarbiavimui su LRT išorinį auditą šiemet atliekančia Valstybės kontrole. Dabar minėti darbai artėja į pabaigą, todėl viena svarbiausių pirmų naujojo Vidaus audito tarnybos vadovo užduočių – parengti kitų metų Vidaus audito tarnybos veiklos planą, jį suderinti ir pateikti LRT tarybai tvirtinti“, – sakė L. Matjošaitytė.
Be audito tarnybos vadovo konkurso, taryba aptarė ir LRT darbo sąlygas. Anot tarybos, 2024 metais padidinus LRT šių metų darbo užmokesčio fondą, kilo visuomeninio transliuotojo darbuotojų atlyginimai.
Taip pat LRT tarybos posėdyje nariai sprendė dėl transliuotojo Ambasadorių programos tobulinimo, susipažino su informacija apie naujos LRT būstinės projektavimą, išklausė pastarojo mėnesio aktualijų pristatymo.
LRT tarybos posėdyje LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė taip pat pasiūlė nuimti konfidencialumo žymą nuo politinio neutralumo audito ir jį išviešinti, argumentuodama dideliu susidomėjimu visuomenėje. Tačiau ar šiam siūlymui buvo pritarta – nenurodoma.
