Teisėjų taryba: planuojamas 2026–2028 metų biudžetas kelia grėsmę teismų nepriklausomumui

„Suplanuota asignavimų suma nepakankama Konstitucijoje įtvirtintai teisingumo funkcijai vykdyti ir kelia grėsmę teismų nepriklausomumui“, – teigiama praėjusią savaitę paskelbtame tarybos pareiškime.
Rugpjūčio 29 dieną Teisėjų taryba patvirtino 2026–2028 metais numatomų maksimalių valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo teismams projektą, tačiau pabrėžė, kad skirta suma nėra pakankama.
Pagal projektą, kitus trejus metus teismai gautų po 119,8 mln. eurų asignavimų – tiek pat, kiek ir šiemet.
Dar gegužę Teisėjų taryba Vyriausybę ir Finansų ministeriją informavo, kad kitąmet prioritetinėms sritims teismų biudžetams papildomai reikėtų numatyti 11 mln. eurų.
Taryba pabrėžė, kad tik pakankamas ir stabilus finansavimas gali laiduoti teismų nepriklausomumą, užtikrinti tinkamą teisingumo vykdymą bei stiprinti visuomenės pasitikėjimą teisingumo sistema.
„Esame lyderiai pagal bylų nagrinėjimo tempą, taip pat galime pasidžiaugti vienu mažiausių neišnagrinėtų bylų likučiu. Tačiau susiduriame su ilgus metus besitęsiančia situacija – Lietuvos teismų finansavimas yra vienas žemiausių Europos Sąjungoje. Nerimą kelia ir tai, kad neatsižvelgta į Teisėjų tarybos išsakytus finansavimo poreikius ir būsimų trejų metų perspektyvoje“, – išplatintame pranešime sakė Teisėjų tarybos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė.
Anot jos, finansavimo trūkumas lemia ne tik nepakankamą teisinio ir administracinio personalo darbo užmokestį bei sunkumus pritraukiant aukštos kvalifikacijos profesionalus, bet ir nesuderinama su Konstitucijos garantuotu teismų nepriklausomumu.
„Esame tikri, kad Vyriausybė turėtų vykdyti šį Konstitucijos įpareigojimą ir skirti pakankamus finansinius resursus teismų sistemai“, – teigė Teisėjų tarybos vadovė.
Per tarybos posėdį penktadienį kalbėjęs Regionų administracinio teismo pirmininkas Gediminas Užubalis sakė, kad situacija darosi katastrofiška.
„Tikrai turime didelę problemą ne tik su pačių teisėjų atlyginimų finansavimu, bet turbūt skaudžiausia problema yra su teismo personalo finansavimu. Kiek žinau mūsų teisme Vilniuje trūksta trečdalio sekretorių, padėjėjų – galbūt 20 proc. (...) tuo požiūriu ta padėtis eina link katastrofiškos“, – teigė jis.
„Siūlomas Vyriausybės finansavimo lygis, kuris atitinka praėjusių metų nominalią sumą, iš esmės netelpa į jokią kritiką. Vidutinis darbo užmokestis auga, infliacija yra, biudžeto surinkimas auga, realiai teismų finansavimas yra mažėjantis ir mažėjantis metai po metų, jeigu imtume BVP dalį“, – kalbėjo G. Užubalis.
Teisėjų taryba nutarė dėl susidariusios situacijos kreiptis į Vyriausybę.
