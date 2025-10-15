Teismas: Druskininkų aerodromo žemėje įrengtas teniso aikštynas turės būti nugriautas

Teismo sprendimas priimtas išnagrinėjus prokuroro ir Nacionalinės žemės tarnybos apeliacinius skundus.
Vilniaus apygardos teismas panaikino Alytaus apylinkės teismo šių metų vasario 24 dienos sprendimą, kuriuo buvo atmestas prokuratūros ieškinys, ir ieškinį tenkino pilnai – panaikino Druskininkų savivaldybės priimtus sprendimus, kuriais privačiam juridiniam asmeniui buvo leista šalia Druskininkų aerodromo esančiame valstybinės žemės sklype statyti teniso aikštyną.
Pasak teismo, statiniai turi būti nugriauti.
2019 metais Druskininkų savivaldybė paprašė Nacionalinės žemės tarnybos Mizarų gatvėje, Druskininkuose, esantį 1,2 hektaro žemės sklypą perduoti savivaldybei valdyti patikėjimo teise, kad būtų galima pastatyti aerodromo administracinį pastatą ir kitoms paslaugoms skirtus statinius.
Patikėjimo teise aerodromo administracinio pastato ir paslaugų paskirties statinių statybai suteiktą žemės sklypą Druskininkų savivaldybė išnuomojo teniso kortų statybai.
Generalinė prokuratūra, gindama viešąjį interesą, kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama panaikinti Druskininkų savivaldybės 2020 metų sprendimus dėl šio valstybinės žemės sklypo.
Taip pat buvo prašoma panaikinti 2021 metų teniso kortų statytojams Druskininkų savivaldybės išduotą statybą leidžiantį dokumentą, grąžinti sklypą Nacionalinei žemės tarnybai bei pašalinti sklype pastatytus statinius.
Prokurorė ieškinyje nurodė, kad valstybinės žemės sklypas naudojamas ne toms reikmėms, kurioms jį buvo suteikusi Nacionalinė žemės tarnyba.
Sklype pastatytas teniso aikštynas nesusijęs su Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakyme nurodytu naudojimu – aerodromo administracinio pastato ir paslaugų paskirties statinių statyba.
Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, pripažino, kad Druskininkų savivaldybė, išnuomojusi netoli aerodromo esantį valstybinės žemės sklypą teniso kortų statybai, pažeidė įstatymų nuostatas, tačiau padarė išvadą, kad tokiais veiksmais nebuvo pažeistas viešasis interesas.
Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgė į viešąjį interesą ginančios prokurorės argumentus, kad viešasis interesas negali būti įgyvendinamas pažeidžiant įstatymus, reglamentuojančius valstybės turto naudojimą. Teismas pažymėjo, kad teniso kortai yra valdomi privataus subjekto, kurio pagrindinis tikslas yra pelningas veikimas ir tuo nėra užtikrinamas visuomenės interesų tenkinimas.
Įsiteisėjusiu teismo sprendimu ginčo sklype pastatyti teniso aikštyno pastatai turi būti pašalinti per tris mėnesius ir žemės sklypas atstatytas į pradinę padėtį.
Spalio 14 dieną priimtas Vilniaus apygardos teismo sprendimas įsigaliojo nuo jo priėmimo dienos.
