Teismas Remigijui Žemaitaičiui skyrė 5 tūkst. eurų baudą

„Remigijus Žemaitaitis (...) paskelbtuose tekstuose (...) ir pasakytoje kalboje viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės“, – posėdžio metu sakė teisėja Nida Vigelienė.
Pasak jos, politikas kitame savo paskelbtame tekste socialiniuose tinkluose šiurkščiai menkino nacistinės Vokietijos Lietuvos teritorijoje vykdytą Holokaustą, tai padarydamas užgauliu ir įžeidžiančiu būdu.
„Teisėjų kolegija nusprendžia Remigijų Žemaitaitį pripažinti kaltu“, – sakė N. Vigelienė.
Peržengia saviraiškos laisvės ribas
Politikas nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę bei už viešą pritarimą tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimą ar šiurkštų menkinimą.
Pats R. Žemaitaitis ir jo gynėja Egidija Belevičienė nuosprendžio paskelbime nedalyvavo.
Pasak N. Vigelienės, teismas byloje vertino septynis asmeninėje politiko paskyroje nuo 2023 gegužės iki birželio paskelbtus įrašus, birželio susirašinėjimą su Rūta Janutiene ir gegužę viešai Seime pasakytą kalbą.
„Teisėjų kolegija vertino, kad kaltinamojo Remigijaus Žemaitaičio atlikti veiksmai (...) – paskelbti įrašai, išskyrus vieną, ir kalba Seime plenarinio posėdžio metu negali būti pateisinami konstitucine asmens saviraiškos laisve, kurią teisiamojo posėdžio metu akcentavo kaltinamasis“, – kalbėjo teisėja.
„Teisėjų kolegija sprendė, kad įrašai atitinka kaltiname nurodytus Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio objektyviuosius požymius – tyčiojimąsi, niekinimą, neapykantos skatinimą“, – sakė ji.
N. Vigelienės teigimu, teisėjų kolegija, pasisakydama dėl įrašų, kuriuose buvo vartojama antisemitinė skaičiuotė, pažymėjo, kad svarbu ne tai, jog, R. Žemaitaičio teigimu, jis išsakė savo kritišką nuomonę į atitinkamus įvykius, rėmėsi patikimais šaltiniais, bet tai, kaip tai yra padaryta, kokiais žodžiais išreikšta.
„Remigijus Žemaitaitis komentaruose išsakydamas savo nuomonę, pasirinko ir vartojo niekinančią, žmogaus orumą žeminančią ir neapykantą tautiniu pagrindu išskiriamai asmenų grupei demonstruojančią kalbą“, – dėstė teisėja.
„Tokia viešai reiškiama nuomonė peržengia saviraiškos laisvės ribas, pažeidžia lygiateisiškumo principą ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę“, – sakė ji.
Anot N. Vigelienės, aplinkybė, kad pacituota skaičiuotė nėra uždrausta vartoti, nusikalstamos veikos kvalifikavimui įtakos neturi ir veiksmų pavojingumo nešalina.
Teismas nusprendė, kad tikrovės neatitinkančiais įrašais politikas žydus apkaltino vykdžius lietuvių žudynes, vaidinus reikšmingą vaidmenį Lietuvos gyventojų trėmimuose, be jokio pagrindo žydams priskyrė atsakomybę už Pirčiupių ir Kaniukų kaimų gyventojų žudynes, paviešino didžiąja dalimi istoriniais šaltiniais nepatvirtintą žydų tautybės žmonių, kaip prisidėjusių prie trėmimų, sąrašą.
„Buvo propoguojamas priešiškumas žydams, idėja, kad žydai, kaip tautinė grupė, buvo atsakingi už sovietų vykdytas represijas prieš Lietuvos gyventojus, kad žydai vykdė nusikaltimus žmogiškumui“, – kalbėjo N. Vigelienė.
Buvo atsisakęs mandato
Paskirtą baudą politikas turės per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisinimo dienos.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Kaltinimą palaikęs prokuroras Justas Laucius siūlė „Nemuno aušros“ vedliui skirti 51 tūkst. 250 eurų baudą ir baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Politikas savo kaltę neigė ir prašė išteisinimo.
BNS skelbė, kad baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
Politikui dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis Teismas pernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius. Pernai rudenį jis vėl išrinktas į Seimą.
