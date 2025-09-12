 Buvusiam „Klaipėdos švenčių“ vadovui – nuosprendis

2025-09-12 10:13
ELTOS inf.

Buvęs Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Liutauras Robertas Galinis nuteistas už kyšininkavimą, kai dirbo Klaipėdos miesto savivaldybės įstaigos „Klaipėdos šventės“ vadovu.

Liutauras Robertas Galinis
Liutauras Robertas Galinis / Asociatyvi freepik.com, Vytauto Liaudanskio nuotr.

Vilniaus apygardos teismo ketvirtadienį paskelbtu nuosprendžiu L. R. Galiniui skirta 19,7 tūkst. eurų bauda.

Iš nuteistojo taip pat bus išieškota kyšio vertę atitinkanti pinigų suma – 1 tūkst. eurų.

Bylos duomenimis, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, L. R. Galinis susitarė ir priėmė kyšį.

Teismas paskelbė, kad nuteistajam atimama teisė trejus metus dirbti valstybės tarnyboje.

Kartu su L. R. Galiniu nuteistas renginių techniniu aptarnavimu užsiimančios įmonės „RTA grupė“ direktorius Michailas Moldavskis bei jo vadovaujama įmonė kaip juridinis asmuo.

M. Moldavskį ir įmonę teismas pripažino kaltais dėl papirkimo, M. Moldavskiui skirta 14,7 tūkst. eurų bauda, o įmonei – 15 tūkst. eurų bauda.

Nė vienas kaltinamųjų savo kaltės teisme nepripažino.

Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.

Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto ikiteisminio tyrimo duomenimis, buvęs „Klaipėdos švenčių“ vadovas paėmė kyšį už tai, kad verslininko M. Moldavskio vadovaujamai ir su juo susijusioms bendrovėms būtų sudarytos išskirtinės sąlygos dalyvauti bei laimėti 2021 m. Jūros šventės renginiams skirtos įrangos ir paslaugų įsigijimo viešuosius pirkimus.

L. R. Galinis anksčiau buvo nubaustas 1,5 tūkst. eurų administracine bauda už netinkamą COVID-19 valdymą Jūros šventėje.

Viešajai įstaigai jis vadovavo tris mėnesius – nuo 2021 m. birželio vidurio iki rugpjūčio pabaigos.

Truputį anksčiau, tų pačių metų kovą, L. R. Galinis pasitraukė iš prezidento patarėjo pareigų.

L. R. Galinis yra žinomas renginių ir vestuvių planuotojas.

Šiame straipsnyje:
kyšininkavimas
Klaipėdos šventės
Vilniaus apygardos teismas
viešieji pirkimai
baudos
Specialiųjų tyrimų tarnyba
Jūros šventė
papirkimas
įmonės vadovas
nuosprendis

