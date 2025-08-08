Teismas pirmą kartą pripažino tos pačios lyties poros partnerystę

Ši byla buvo inicijuota po to, kai balandį Konstitucinis Teismas (KT) atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus.
Mūsų politikai per ilgai delsė imtis atsakomybės, todėl teko eiti į teismus.
Anot pranešimo, teismas tenkino dviejų pareiškėjų prašymą pripažinti jų bendrą gyvenimą partnerystės forma ir įpareigojo valstybę šiuos santykius įregistruoti.
„Šis teisinis procesas yra tik dalis visumos, nes viskas prasidėjo ir tęsėsi keletą metų ir gimė iš nevilties – kai dalis Lietuvos piliečių yra laikomi nelygiaverčiais savo valstybės akyse. Mūsų politikai per ilgai delsė imtis atsakomybės, todėl teko eiti į teismus“, – teigė asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis.
„Džiaugiamės, kad teismas pasirinko užtikrinti lygias teises mūsų porai, kurios siekė įteisinti santykius partnerystės forma“, – komentavo jis.
Merginų porai teisme atstovavęs Aivaras Žilvinskas sako, kad „paprasti eiliniai žmonės patys pajėgūs ginti savo teises su teismų pagalba netgi tada, kai yra įstatymų spragų ir kai politikai, žadėję aukso kalnus, nieko nedaro ir neketina daryti“.
Asociacijos teigimu, šis teismo sprendimas turės platesnių pasekmių ir kitoms tos pačios lyties poroms Lietuvoje – jis parodo, kad teisinis šeimos santykių pripažinimas yra įmanomas teismine tvarka, net ir nesant įstatymo.
Kita vertus, TJA sako, kad tokia situacija – nepriimtina, o teismo sprendimas siunčia aiškų signalą Seimui ir Vyriausybei: tolesnis delsimas priimti partnerystės registravimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ne tik gilina teisinį netikrumą, bet ir didina valstybės atsakomybę.
Kaip skelbė BNS, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.
Be to, prieštaraujančiu pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.
Taip KT atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
2023 metų gegužę dar praėjusios kadencijos Seimas po svarstymo minimalia balsų persvara pritarė Civilinės sąjungos įstatymo projektui, kuriuo būtų įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė. Dėl šio projekto priėmimo liko vienintelis balsavimas, tačiau dabartiniai valdantieji teigia, kad parlamentui teiks naują ir savo parengtą projektą.
Teisingumo ministras Rimantas Mockus yra sakęs, jog ministerijos ruošiamą partnerystės institutą reglamentuojantį įstatymo projektą Seime tikimasi pristatyti jau rudens sesijoje.
Lyčiai neutralią partnerystę parlamente mėginta įteisinti ne kartą, bet nesėkmingai.
