Teismas įtariamuoju dėl karo nusikaltimų pripažino Rusijos kareivį

Generalinė prokuratūra pirmadienį pranešė, kad Rusijos kariškis įtariamas karo nusikaltimais, padarytais 2022 metais Melitopolyje prieš Ukrainos civilius bei karo belaisvius, tarp kurių buvo ir vienas Lietuvos pilietis.
Tyrimo duomenimis, šis įtariamasis tiesiogiai dalyvavo neteisėtame civilių asmenų sulaikyme, saugojime ir kankinime.
Bendradarbiaujant Ukrainos ir Lietuvos pareigūnams, ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad nuo 2022 metų kovo iki rugsėjo Rusijos ginkluotųjų pajėgų kariai, įskaitant Kaspijos flotilės 177-ojo atskirojo jūrų pėstininkų pulko personalą, dalyvavo organizuojant filtracijos stovyklą mokymo bazėje, esančioje Melitopolio karinio aerodromo teritorijoje.
Filtracijos stovykloje buvo neteisėtai laikomi, kankinami ir žeminami Ukrainos civiliai bei karo belaisviai. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta ne mažiau kaip 100 minėtoje filtracijos stovykloje kalintų asmenų, šis skaičius gali didėti, nes tyrimui reikšmingi duomenys nuolat pildomi.
Kaip jau buvo pranešta, vieną iš šiame tyrime anksčiau nustatytų įtariamųjų dėl nusikaltimų, padarytų Melitopolio filtracijos stovykloje, Ukraina šių metų spalio 29 dieną perdavė Lietuvai.
Tai kol kas pirmas ir vienintelis atvejis nuo Rusijos ginkluotos agresijos prieš Ukrainą pradžios, kai sulaikytą Rusijos karį Ukraina perdavė kitai valstybei baudžiamajam persekiojimui, vadovaujantis universalios jurisdikcijos principu.
Kaip pranešė prokuratūra, reikšmingi šio išskirtinio ikiteisminio tyrimo rezultatai pasiekti šalims sėkmingai bendradarbiaujant Eurojusto koordinuojamoje jungtinėje tyrimų grupėje (JTG), kurią 2022 metų kovo 25 dieną įsteigė Ukrainos, Lietuvos ir Lenkijos generaliniai prokurorai.
Šiuo metu prie JTG yra prisijungusios septynios valstybės, Europolas ir Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuratūra.
Pagal Lietuvos įstatymus perduotam įtariamajam gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki dvidešimties metų arba įkalinimas iki gyvos galvos.