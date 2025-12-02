Lietuva ragina plėsti TBT jurisdikciją agresijai prieš Ukrainą tirti, jungtis prie tribunolo

Kaip antradienį nurodė Užsienio reikalų ministerija (URM), tai savo pranešime Hagoje akcentavo viceministrė Audra Plepytė. Pasak jos, agresijos nusikaltimui tirti svarbu išplėsti Romos statuto taisykles, kurios nustato TBT jurisdikciją.
A. Plepytė taip pat pabrėžė, kad Lietuva siekia sukurti tarptautinį teisinį mechanizmą – specialųjį tribunolą, kuris leistų patraukti atsakomybėn už agresiją prieš Ukrainą ir nesant galimybės jos tirti TBT.
„Lietuva jau užbaigė reikiamas vidines teisines procedūras dėl dalyvavimo specialiojo tribunolo veikloje, tad raginame kitus atsakingus partnerius sekti mūsų pavyzdžiu“, – URM cituoja A. Plepytę.
„Privalome sutelkti pastangas ir įvykdyti priimtą politinį įsipareigojimą, užtikrinti, kad tie, kurie labiausiai atsakingi už agresijos nusikaltimą, neišvengtų atsakomybės“, – sakė viceministrė.
TBT agresijos nusikaltimą gali tirti tik tuo atveju, jeigu valstybė agresorė ir užpultoji valstybė pripažįsta šio teismo jurisdikciją arba jei agresijos atvejį teismui perduoda Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba.
Rusija nėra Romos statuto dalyvė ir turi veto teisę Saugumo Taryboje.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė lapkričio antroje pusėje pritarė URM parengtam projektui, kuriuo siekiama, kad Lietuva taptų specialaus tribunolo dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą nare steigėja.
Pasak ministerijos, šis tribunolas turėtų užpildyti TBT jurisdikcijos spragą. Teoriškai specialusis tribunolas galėtų teisti aukšto rango pareigūnus dėl 2022-ųjų vasarį pradėtos Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą.
Viceministrė TBT asamblėjoje taip pat primygtinai ragino Romos statuto nares bendradarbiauti su teismu vykdant teisinės pagalbos prašymus ir įgyvendinant arešto orderius.
Teismas yra išdavęs šešis arešto orderius aukštiems Rusijos pareigūnams, tarp jų – Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kurie Ukrainoje įtariami karo ir kitais tarptautiniais nusikaltimais.
TBT Asamblėja gruodžio 1–6 dienomis vyksta Hagoje, Nyderlanduose. Joje dalyvauja 124 valstybių narių, taip pat valstybių stebėtojų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Steigi specialųjį tribunolą teisti aukščiausio rango Rusijos pareigūnams birželį sutarė Europos Taryba ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Europos Taryba tikisi, kad tribunolas galėtų pradėti darbą kitąmet.