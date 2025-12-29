Ukraina kaltina Rusiją nušovus dar du karo belaisvius

„Tada jie abu nuginkluotus gynėjus nušovė“, – sakoma pirmadienį paskelbtame pranešime.
Antrasis ukrainietis po sušaudymo taip pat buvo išrengtas. Prokuratūra pareiškė pradėjusi tyrimą dėl karo nusikaltimų.
Ukraina jau beveik ketverius metus priešinasi Rusijos agresijai. Kyjivas vis kaltina Maskvą pažeidžiant Ženevos konvenciją dėl elgesio su karo belaisviais. Jau praeityje būta atvejų, kai karo belaisviai buvo sušaudyti.
Rusijos pajėgos tuo tarpu, Gynybos ministerijos Maskvoje duomenimis, užėmė Dibrovos kaimą Rytų Ukrainos Donecko srityje. Ukrainos komentaro kol kas nėra.