Teismas sprendimą Darbo partijos ir Viktoro Uspaskicho byloje prieš VRK skelbs po dviejų savaičių

Anksčiau Regionų administracinis teismas sprendimą šioje byloje planavo skelbti pirmadienį, tačiau teisėjų kolegijai prireikė daugiau laiko sprendimui surašyti.
„Nepaskelbtas sprendimas, pratęstas terminas sprendimui surašyti“, – BNS nurodė teismo atstovė Sigita Gamulėnienė.
Jos duomenimis, daugiau laiko sprendimui surašyti dėl užimtumo ir bylos sudėtingumo motyvuotai paprašė administracinę bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija.
„Teisėjų kolegija dėl bylos sudėtingumo bei keliamų klausimų pobūdžio ir specifikos paprašė daugiau laiko sprendimui surašyti“, – sakė S. Gamulėnienė.
Šioje byloje V. Uspaskichas ir Darbo partija teismo prašo panaikinti VRK praėjusių metų balandžio sprendimą.
Juo komisija 2024-ųjų vasarą Kėdainiuose vykusią Ledų šventę pripažino rinkėjų papirkinėjimu, o reklamą apie nuolaidą marinuotiems agurkėliams „Geras vaizdelis“ – paslėpta politine reklama.
VRK vertinimu, su Taikos koalicija praėjusiuose Seimo rinkimuose dalyvavusio tuomečio Darbo partijos pirmininko V. Uspaskicho pasirodymai scenoje ir kalbos Ledų šventėje pripažinti rinkimų agitacija balsuoti už Taikos koaliciją.
Komisija taip pat konstatavo, kad šventėje surengtas nemokamas koncertas ir žiūrovams dalyti ledų žetonai buvo rinkėjų papirkimas.
Todėl VRK įpareigojo Darbo partiją pervesti į valstybės biudžetą per 29 tūkst. eurų – šventės išlaidas, kurias pripažino draudžiamomis politinės kampanijos aukomis.
Be to, komisija konstatavo, kad Seimo rinkimų savaitę trijų prekybos centrų skleista reklama apie nuolaidą Kėdainių konservų fabriko marinuotiems agurkėliams „Geras vaizdelis“ buvo paslėpta politinė reklama Taikos koalicijos, naudojusios rinkimų šūkį „Geras vaizdelis visiems“, naudai.
V. Uspaskicho ir „Vikondos grupės“ atstovės kritikavo tokius VRK sprendimus, teigdami, kad komisija tendencinga, o buvęs Darbo partijos lyderis jau anksčiau pripažintas papirkinėjęs rinkėjus.
Taikos koalicija per 2024-ųjų Seimo rinkimus surinko 2,2 proc. rinkėjų balsų ir negavo vietų parlamente.
Naujausi komentarai