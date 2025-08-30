Ties nenaudojamais pasienio kontrolės punktais – apribotas kelių pravažiavimas

Pasak jos, tai – dalis suplanuotų kontrmobilumo priemonių, skirtų Baltijos gynybos linijai.
„Įrengtos užtvaros yra tik dalis didelio integralaus paveikslo. Pradedame nuo taktinio lygmens – konkrečių kliūčių pasienyje, o vėliau visą inžinerinį scenarijų sujungsime į vieną konceptualią sistemą“, – pranešime sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Užtvaroms įrengti panaudoti „drakono dantys“ nenaudojamuose pasienio kontrolės punktuose buvo įrengti ant kelių, o naudojamuose – išdėstyti lengvai pasiekiamose vietose šalia kelių, kad prireikus juos būtų galima greitai panaudoti.
Dedant užtvaras kelio konstrukcijoms jokie pakeitimai nedaryti, tad kelių būklės įrengtos kliūtys nepakeis, nepatogumų gyventojai taip pat nepatirs, nes fizinės kliūtys įrengtos tik ant nenaudojamų kelių.
Sienos apsaugos stiprinimo priemonės jau įrengtos nenaudojamuose Šumsko, Lavoriškių, Raigardo, Latežerio pasienio kontrolės punktuose su Baltarusija, taip pat nenaudojamame Romaniškių pasienio kontrolės punkte su Rusija ir kai kuriose kitose vietovėse.
Pasak kariuomenės, nenaudojamų kelių pravažumo ties pasienio kontrolės punktais apribojimo darbai yra planiniai, tai – dalis būsimosios Baltijos gynybos linijos – ilgalaikio visų Baltijos šalių ir Lenkijos priemonių plano, mažinančio sausumos invazijos grėsmę ir apribojančių galimus priešiškų valstybių veiksmus sausumoje.
Artimiausiu metu Lietuvos kariuomenė atliks tolimesnį kitų svarbių pasienio vietovių vertinimą, kuriose irgi bus planuojamas mobilumo apribojimas.
