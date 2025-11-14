Užkliuvo vaiko priežiūros atostogų pavadinimas

„Kalbant apie šeimos politikos stiprinimą, norėčiau pažymėti, kad vaiko priežiūra nėra atostogos. Bent jau taip supranta daugelis iš mūsų ir mano komanda. [...] Atostogų pavadinimas turėtų keistis į kitą, priimtinesnį, pavadinimą ir jeigu atsirastų, kas pasiūlytų, kaip pakeisti, mielai tą pakeitimą padarytume per Darbo kodeksą“, – trečiadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Pasak jos, vaiko priežiūra – tai nėra laikas, kai tėvai ilsisi ar atostogauja. Premjerės teigimu, tai atsakingas ir didelis darbas, todėl, stiprinant šeimos politiką, valstybė turi užtikrinti vaikus auginančioms šeimoms paramą.
„Tai yra labai svarbu dėl to, kad vaiko priežiūra yra ypač svarbus periodas. Mes aiškiai deklaruojame, kad tai yra periodas, kai turime padėti ne tik mamai, bet ir tėčiui, ir kurį turime skatinti ne tik įvairiomis priemonėmis, bet ir finansiškai, norėdami stiprinti šeimos politiką“, – akcentavo Vyriausybės vadovė.
Pagal šiuo metu galiojantį Darbo kodeksą Lietuvoje gyvenančioms šeimoms suteikiamos vaiko priežiūros atostogos, iki kol vaikui sueina treji metai. Jomis gali pasinaudoti motina, tėvas, seneliai ar kiti giminaičiai, faktiškai auginantys vaiką, arba globėjas.
