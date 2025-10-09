Vaiko teisių gynėjai sieks stiprinti vaikų ir tėvų ryšį, mažinti smurtą aplinkoje

Ketvirtadienį pristatydama socialinę kampaniją Vaiko teisių apsaugos tarnybos direktorė Ilma Skuodienė pabrėžė, jog šios akcijos svarbiausias tikslas nėra mažinti tikslių smurto atvejų skaičių, bet didinti visuomenės sąmoningumą šiuo klausimu.
„Matome skaičius, kad vaikų smurtas tarp pačių vaikų, tas skaičius, ne tai kad ženkliai, bet jis auga ir jie (atvejai – BNS) tikrai labai skaudūs. Vaikai linkę smurtauti, filmuoti, demonstruoti socialinėje erdvėje. Kalbant su medikais, tikrai girdime ir kalbant su tėvais, kad vaikų, besiskundžiančių depresija, skaičius auga, poreikis vaistams auga, savižalos skaičiai auga“, – kalbėjo I. Skuodienė.
Anot jos, kampanijos metu bus mokoma tėvus kurti emociškai saugų ir atsakingą ryšį su savo vaikais, padėti jiems bendrauti, reaguoti į sunkias situacijas skirtingais vaiko raidos etapais.
Vaiko teisių apsaugos tarnybos direktorės teigimu, tėvams svarbu išklausyti vaikus, išmokti reaguoti empatiškai bei skirti jiems kokybiško laiko.
„Skirkite kokybiško laiko savo vaikams. Ne nuotoliu, ne prabėgom, ne ruošiant vakarienę, tačiau geriau dešimt, penkiolika minučių vakare – žvilgsnis, klausimas, neskubėkite nuvertinti, neskubėkite, kaip aš sakau, užberti klausimais. Tiesiog būkite, girdėkite, būkite emociškai prieinami“, – sakė I. Skuodienė.
Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės, tinkamos sąlygos auginti vaikus yra viena iš esminių valstybės užduočių, nes „niekas nenori, kad vaikas atsidurtų kitoje šeimoje, kitoje aplinkoje“.
Būkite emociškai prieinami.
„Man atrodo, kad mes visi, auginantys vaikus, kartais nepagalvojame ir pasakome jiems „atstok“, „neturiu laiko“, „palauk“, „nenervink“ ir su kiekvienu tuo žodžiu mes plyta po plytos statome sieną tarp savęs ir savo vaikų ir net nepamatome, kaip užpildome tą sieną iki pat viršaus. Manau, kad ši akcija bus apie tai, kad visi turime pagalvoti, kaip ir ką turime daryti, kad tų sienų būtų kuo mažiau“, – teigė ministrė.
„Kalbant apie socialinę politiką ir paslaugas tėvams, paslaugas vaikams, kalbėjimąsi, supratimą, tai bus puiki akcija, kur galės kiekvienas atkreipti dėmesį ir pagalvoti, ką aš darau ne taip, nes viskas prasideda nuo mažų detalių“, – pridūrė ji.
Vaiko teisių gynėjų teigimu, namuose, kuriuose kuriamas ir puoselėjimas stiprus ryšys, smurto prieš vaikų atvejų yra gerokai mažiau, nepriklausomai nuo tėvų socialinės ir finansinės padėties.
