Vaikšnoras: kariuomenės poreikiams šiuo metu pakanka šauktinių vyrų

Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo, įskaitant ir moteris.
„Mano, kaip Lietuvos kariuomenės vado, vertinimu, šiuo metu kariuomenės poreikiams užtikrinti pakanka šaukiamojo amžiaus vyrų. Tuo labiau, kai reikšmingą dalį tarnybą pradedančių jaunuolių sudaro savanoriai“, – antradienį feisbuke rašė R. Vaikšnoras.
Generolas akcentavo, kad merginoms „galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar“.
„Jos savo noru gali atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, tarnauti Krašto apsaugos savanorių pajėgose, dalyvauti rezervo karininkų rengime ar pasirinkti profesinę karo tarnybą“, – kalbėjo kariuomenės vadas.
Jo teigimu, per pastaruosius metus buvo padidinta puskarininkių rengimo apimtis, pradėtas rezervo karininkų kursas Lietuvos karo akademijoje, praplėstas rengiamų karinių specialybių spektras – nuo dronų operatorių ir elektroninės kovos specialistų iki oro gynybos ir artilerijos įgulų.
Be to, lygiagrečiai plečiama karinė infrastruktūra, kaupiami mokymui reikalingų priemonių rezervai ir kuriamos papildomos tarnybos formos.
„Šių sprendimų rezultatas – galimybė kasmet parengti apie tūkstančiu karių daugiau nei anksčiau. Šiandien įvairiomis formomis parengiame beveik 6 tūkst. karių per metus“, – teigė R. Vaikšnoras.
Didžiąją dalį šių karių sudaro šauktiniai. Vien 2026 metais planuojama pašaukti apie 5 tūkst. karo prievolininkų.
Kartu matome, kad natūraliai artėjame prie ribos, kuri ir būtų realus visuotinio šaukimo mastas.
„Kartu matome, kad natūraliai artėjame prie ribos, kuri ir būtų realus visuotinio šaukimo mastas“, – sakė generolas.
Vienas svarbiausių iššūkių, pasak R. Vaikšnoro, yra ne tik infrastruktūra ar instruktorių skaičius, bet ir šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikatos būklė.
Pagal pastarųjų metų statistiką, dėl sveikatos priežasčių netinkamais tarnybai pripažįstama beveik pusė šaukiamųjų, todėl ieškoma sprendimų, kaip į valstybės gynybą įtraukti daugiau piliečių.
„Taip pat, diskutuodami apie visuotinį šaukimą, turime vertinti ne tik tai, kiek žmonių pašaukiame šiandien. Svarbiausia – kiek parengtų žmonių galime pastatyti į rikiuotę krizės ar karo atveju“, – sakė R. Vaikšnoras.
„Kario rengimas nesibaigia po devynių mėnesių tarnybos. Baigęs tarnybą karys tampa aktyviojo rezervo dalimi ir dar maždaug 15 metų periodiškai dalyvauja mokymuose bei pratybose“, – teigė jis.
Anot kariuomenės vado, vien šiais metais į aktyviojo rezervo mokymus planuojama pašaukti apie 4 tūkst. karių. Be to, prie valstybės gynybos stiprinimo prisideda ir karo komendantūros, kurios rengia tūkstančius piliečių.
Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas.
Šauktiniai Lietuvoje tarnauja devynis mėnesius, tačiau šiais metais atsirado galimybė trumpinti privalomąją karo tarnybą – sudarytos sąlygos ją atlikti tris, šešis arba devynis mėnesius.
Taip pat į tarnybą šaukiami mokyklą baigę 18–22 metų jaunuoliai, ir jų kasmet ketinama pašaukti vis daugiau. Dalis politikų sako, kad tokiu būdu ir artėjama prie visuotinio šaukimo.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau sakė, jog Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia jam kokybiškai pasiruošti. Tuo metu premjerės Ingos Ruginienės teigimu, visuotinis šaukimas – ateities diskusijų klausimas.
BNS anksčiau rašė, jog šalyje siekiama iki 2030 metų išvystyti pėstininkų diviziją, per trejus metus pasirengti Vokietijos brigados priėmimui.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva pereis prie visuotinio šaukimo.
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