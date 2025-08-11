Varėnos rajone ir Gaižiūnų poligone vyks pėstininkų pratybos, keliais judės karinė technika

Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, šios vertinamosios lauko taktikos pratybos vyks rugpjūčio 11–22 dienomis, jas organizuoja pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalionas.
Pratybose dalyvaus apie 350 karių ir 50 technikos vienetų.
Pirmąją savaitę pėstininkų kuopos ir bataliono vadavietė persidislokuos į Varėnos rajoną, kur vykdys gynybos operacijas apgyvendintose vietovėse naudodami kovos mašinas „Vilkas“, kitą bataliono kovinę techniką.
Kariuomenė įspėja, kad technika intensyviai judės Varėnos rajono keliais, pratybose taip pat bus naudojami imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai, skleidžiami garsai iš garsiakalbių.
Ramybės valandomis, nuo 22 iki 8 val., didelį garsą skleidžiančios priemonės naudojamos nebus.
Antrąją pratybų savaitę Gaižiūnų poligone padaliniai vykdys skyriaus lygmens kovinio šaudymo pratybas.
Naujausi komentarai