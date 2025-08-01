 Praneša apie karines pratybas Varėnos rajone

2025-08-10 14:47
ELTOS inf.

Varėnos rajone ir Gaižiūnų poligone rugpjūčio 11–22 dienomis bus vykdomos vertinamosios lauko taktikos pratybos „Aršus vilkas 2025“. Jas organizuoja pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalionas, praneša Lietuvos kariuomenė.

Praneša apie karines pratybas Varėnos rajone / P. Peleckio/BNS nuotr.

Numatoma, kad pratybose dalyvaus apie 350 karių ir 50 technikos vienetų.

„Pirmąją mokymų savaitę pėstininkų kuopos ir bataliono vadavietė persidislokuos į Varėnos rajoną, kur vykdys gynybos operacijas apgyvendintose vietovėse naudodami pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“ ir kitą bataliono kovinę techniką. Antrąją pratybų savaitę Gaižiūnų poligone padaliniai vykdys skyriaus lygmens kovinio šaudymo pratybas“, – rašoma pranešime.

Kaip praneša kariuomenė, pratybų „Aršus vilkas 2025“ metu bus naudojami imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai, skleidžiami garsai iš garsiakalbių, karinė technika intensyviai judės Varėnos rajono keliais.

