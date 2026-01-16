Titanas turėjo tapti SSRS pranašumu, bet viską sugadino viena problema

Savo straipsnyje leidiniui „19FortyFive“ Krisas Osbornas, „Warrior Maven“ karinės modernizacijos centro prezidentas ir buvęs Pentagono pareigūnas, paaiškino, kodėl titano pasirinkimas povandeninio laivo korpusui nebuvo geriausia mintis. Be to, jis pabrėžė, kad JAV tokių povandeninių laivų niekada nekūrė.
Pagrindinės titano korpuso savybės
Osbornas pažymėjo, kad 705 projekto povandeniniai laivai „Lyra“ pasirodė 1971 m., o jų pagrindinė savybė buvo titano korpusas.
Sovietų inžinieriai nustatė, kad titanas pasižymi naudingu tvirtumo, atsparumo korozijai ir mažo svorio deriniu. Pasak Osborno, šios savybės padarė šią medžiagą patikimu pasirinkimu povandeniniams laivams.
Ekspertas priminė, kad 705 projekto povandeniniai laivai „Lyra“ galėjo pasiekti iki 40 mazgų greitį ir nerti į iki 350 metrų gylį. Tai buvo vieni greičiausių povandeninių laivų pasaulyje – juos pranoko tik sovietinis prototipas K-222.
„Titano lydinio naudojimas povandeninio laivo korpuse suteikė keletą privalumų. Pirma, labai patvaraus lydinio, kurio takumo riba siekė 70–72 kgf/mm², naudojimas reikšmingai padidino maksimalų laivo nardymo gylį – beveik pusantro karto, palyginti su antros kartos povandeniniais laivais. Antra, ši medžiaga sumažino laivo magnetinį lauką. Ir svarbiausia – titano korpusas leido sumažinti povandeninio laivo vandentalpą 30 proc.“, – sovietinius povandeninius laivus su titano korpusais aprašė portalas „Global Security“.
Osbornas pridūrė, kad vienas svarbiausių titano privalumų yra jo stiprumo ir svorio santykis. Ši medžiaga yra tokia pat tvirta kaip daugelis plieno rūšių, tačiau žymiai lengvesnė, todėl leidžia pasiekti didesnį greitį neprarandant apsaugos.
Titano korpuso trūkumai
Osbornas pažymėjo, kad titano pasirinkimas kaip pagrindinės povandeninio laivo korpuso medžiagos turėjo ir rimtų trūkumų. Pavyzdžiui, šis metalas yra tris–penkis kartus brangesnis už plieną ir itin sunkiai apdirbamas.
Be to, didelių titano sekcijų suvirinimui reikalinga specializuota įranga ir aukštos kvalifikacijos technikai, pabrėžė ekspertas.
Kai kurie analitikai taip pat teigia, kad 705 projekto povandeniniai laivai „Lyra“ buvo gerokai triukšmingesni nei to meto JAV ar kiti NATO povandeniniai laivai. Tai sumažino bet kokį galimą pranašumą, kurį galėjo turėti Sovietų Sąjunga.
Osbornas priminė, kad JAV niekada nesukūrė povandeninio laivo su titano korpusu. Jis pridūrė, kad Amerikos povandeniniai laivai paprastai naudoja didelio stiprumo plieną ir modernias, aidą slopinančias dangas, kurios padeda sumažinti triukšmą. JAV karinis jūrų laivynas jau seniai laikosi nuomonės, kad povandeninio laivo gebėjimas išlikti tyliam yra svarbesnis už maksimalų nardymo gylį.
Plieninius korpusus taip pat lengviau gaminti ir prižiūrėti dideliu mastu, o tai atitinka JAV karinio jūrų laivyno strateginius poreikius, susijusius su dideliais ir universaliais laivynais, padarė išvadą ekspertas.
Rusijos „Amur“ klasės povandeninis laivas vis dar nerado pirkėjo – kas yra žinoma?
Anksčiau „19FortyFive“ pranešė, kad Rusijos naujos kartos „Amur“ klasės dyzelinis-elektrinis povandeninis laivas, kurį Maskva pozicionuoja kaip mažo matomumo eksporto platformą, 2025 m. pabaigoje neturėjo nė vieno patvirtinto kliento. Šis povandeninis laivas vis dar yra koncepcijos stadijoje.
2025 m. pradžioje pasirodė pranešimų, kad Marokas svarsto galimybę įsigyti Rusijos „Amur“ klasės ir Europos povandeninius laivus. Tačiau jokios sutartys nebuvo pasirašytos, o nė vieno povandeninio laivo korpuso statyba nepradėta.
