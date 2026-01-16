Baltieji rūmai: Irane atšaukta 800 egzekucijų

Atšauktos egzekucijos buvo numatytos trečiadienį, sakė K. Levitt. D. Trumpas, anot jos, toliau stebi situaciją ir neatmeta jokių variantų. Prezidentas įspėjo vadovybę Teherane dėl egzekucijų pastarųjų masinių protestų dalyviams – bei neatmetė ir karinio įsikišimo.
Trečiadienį Irano oro erdvės uždarymas sukėlė spėlionių apie galimą JAV oro smūgį.
Tik prezidentas D. Trumpas žino, ko imsis – ir labai maža patarėjų grupė, ketvirtadienį sakė K. Leavitt.
Anot portalo „Axios“, D. Trumpas delsia priimti sprendimą dėl galimo smūgio Iranui, o Baltieji rūmai šiuo klausimu, be kita ko, konsultuojasi su sąjungininkais. „Axios“ taip pat rašo, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paprašė D. Trumpo duoti jo šaliai daugiau laiko pasiruošti galimam Irano atsakomajam smūgiui. Ir „The New York Times“ pranešė, kad B. Netanyahu prašė atidėti JAV ataką.
K. Leavitt pavirtino B. Netanyahu ir D. Trumpo pokalbį, tačiau jo turinio komentuoti nenorėjo.
