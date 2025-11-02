Vėlinių dieną – istorikų paskaitos kapinėse apie valstybės kultūrai svarbias asmenybes

Ši iniciatyva – viena iš kultūrininkų paskelbto protesto mėnesio „Mes esame kultūra“ akcijų.
Organizatorių teigimu, Vilniaus Saulės, Bernardinų ir Rasų kapinėse bus rengiama ekskursija, kurios metu žmonės galės prisiminti senųjų fotografų kapus, taip pat vyks pasakojimai apie 1956-ųjų Vėlines bei Jono Basanavičiaus kapo reikšmę.
Lukiškių kalėjime istorikai lankytojus supažindins su kalėjimo istorija, ten nužudytų žmonių gyvenimais.
Kaune Panemunės bei senosiose miesto kapinėse istorikai skaitys paskaitas apie tarpukario šviesuomenę, Petrašiūnų – apie kultūros ir politikos žmones, palaidotus Lietuvai svarbiame Panteone.
Senosiose Klaipėdos kapinėse klausytojai išgirs pasakojimą apie vieno iš Klaipėdos sukilimo organizatorių Jono Polovinsko Budrio asmenybę, senųjų kapinių istorinę reikšmę.
Sekmadienį protesto akcija taip pat vyks Šiauliuose, Alytuje, Joniškyje, Mažeikiuose, Prienuose, Merkinėje ir Raseiniuose.
Organizatorių teigimu, visų paskaitų trukmė – iki valandos, ekskursijų vedėjus bus galima atpažinti pagal raudoną ir baltą žvakeles rankose.
Naujausi komentarai