Viceministras Kapčiamiesčio gyventojams: Lenkija savo teritorijoje irgi svarsto kurti poligoną

„Kartu su sąjungininkais lenkais kalbėsime apie plėtrą, lenkai savo teritorijoje irgi mato galimybę įkurti poligoną, kur Europoje tokių pavyzdžių nėra“, – sakė B. Bieliauskas.
Taip viceministras pirmadienį kalbėjo Lazdijų rajone susitikęs su Kapčiamiesčio gyventojais, argumentuodamas, kodėl poligonas turėtų atsirasti būtent šiame miestelyje.
Kaip po susitikimo su gyventojais B. Bieliauskas nurodė BNS, Lenkija neatmeta galimybės steigti poligoną savo teritorijoje po to, kai pažangą kuriant poligoną Kapčiamiestyje parodys Lietuva.
„Turėtume pasidaryti pas save, o tada šnekėtis su kaimynais apie galimybes plėstis. Bet manau, kad sausį išgirsite žinių, nes ministras susitiks su lenkų gynybos ministru, tai jie šitą klausimą irgi turėtų paliesti“, – sakė viceministras.
„Turbūt, kad pasienio ruože, čia kariškiai turėtų pasakyti, tiek mūsų Lietuvos kariuomenė, tiek Lenkijos kariuomenė, kaip jie matytų poligonų apjungimo ar buvimo šalia vienas kito galimybes“, – pažymėjo B. Bieliauskas.
Praėjusį pirmadienį Valstybės gynimo tarybai (VGT) paskelbus apie planus Kapčiamiestyje steigti brigados dydžio poligoną, prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigė, kad Suvalkų koridoriaus gynybai bus skiriamas ypatingas Lietuvos, Lenkijos ir NATO dėmesys.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) taip pat skelbė, kad poligonas netoli Lenkijos sienos „ateityje atveria galimybes bendradarbiauti su kaimyninės šalies kariuomene“.
Be to, gyventojus B. Bieliauskas siekė įtikinti argumentu, kad poligonas Kapčiamiestyje sukurtų atgrasymo efektą Baltarusijai, netoliese turinčiai Gožos poligoną, pabrėžė, jog kitur Lietuvoje nėra beveik 15 tūkst. hektarų poligonui reikalingos valstybinės žemės.
„Šitie dalykai sprendė, kodėl Kapčiamiestyje turėtų atsirasti poligonas. Tie dalykai turbūt atsako į daugelį klausimų bendruomenės pirmininkei, kodėl būtent pasirinktas Kapčiamiestis“, – sakė B. Bieliauskas.
Taip jis šnekėjo Kapčiamiesčio bendruomenės pirmininkei Ramintai Karauskienei keliant klausimus, kodėl poligoną ketinama kurti Kapčiamiestyje ir diskusijos su gyventojais nevyko anksčiau: „Kodėl mes sužinojome tada, kai sužinojo visa Lietuva?“
Kaip rašė BNS, KAM duomenimis, Kapčiamiesčio poligono teritorija apims apie 14,6 tūkst. hektarų, kur šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkiskart per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
Naujam brigados dydžio kariniam poligonui vietos ieškoma Lietuvoje siekiant sukurti nacionalinę diviziją, daugėjant sąjungininkų karių, augant šauktinių skaičiui ir rezervui, įsigyjant naujos karinės technikos.
Spalį KAM ir Lietuvos savivaldybių asociacija susitarė dėl naudų savivaldybėms, kuriose veikia ar bus steigiami kariniai poligonai.
Pagal susitarimą, iki 2030 metų šioms savivaldybėms kasmet planuojama skirti po 25 mln. eurų civilinei saugai stiprinti, įskaitant kritinės infrastruktūros apsaugą, o savivaldybių mobilizacijos pareigūnų stiprinimui – iki 5 mln. eurų.
