Vienuoliktokai laikys filosofijos ir inžinerinių technologijų, dvyliktokai – fizikos egzaminą

Kaip nurodo Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), vienuoliktokų laikomą pirmąją filososfijos egzamino dalį sudaro 15 pavienių klausimų, kurių vertė – 15 taškų, bei 3–5 struktūriniai klausimai, į kuriuos teisingai atsakius daugiausiai galima surinkti 25 taškus. Patikrinimo trukmė – 90 minučių, jis vykdomas elektroniniu būdu.
Inžinerinių technologijų egzamine jų bus prašoma atsakyti į 10–15 pavienių klausimų, vertų 15 taškų, ir 3–4 struktūrinius klausimus, už kuriuos galima surinkti 25 taškus. Patikrinimas vykdomas elektroniniu būdu, jo trukmė – 90 min.
Tuo metu antrosios fizikos egzamino dalies užduotis atliksiantys abiturientai turės atsakyti į 20 trumpojo atsakymo klausimus, kurių bendra vertė – 20 taškų, bei į 4–6 atvirus struktūrinius klausimus, už kuriuos galima gauti 40 taškų. Egzaminui skirtos 3 valandos, jis vykdomas tradiciniu būdu.
Kaip skelbta, pagrindinė VBE sesija prasidėjo birželio 1 d.
Jos metu vienuoliktokams dar reikės atlikti geografijos egzamino pirmosios dalies užduotis. Tuo metu dvyliktokai šią savaitę dar laikys chemijos egzaminą.
ELTA primena, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laiko pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
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