Vilmantas Vitkauskas: kabelis Baltijos jūroje tikriausiai buvo nutrauktas

„Tai greičiausiai nutraukimas po vandeniu. Tą pažeidimą nustatys tada, kai atvažiuos inžinieriai. Kaip žinia, regione buvo daugiau incidentų prieš tai – Estijoje keletas kabelių yra pažeista. Nesiečiau tų dalykų – tai yra daugiau susiję greičiausiai su audromis, su gamtinėmis aplinkybėmis. Bet kadangi kabelis priklauso tai pačiai kompanijai privačiai – „Arelion“, tai pirmiausia turbūt tvarkys tą kabelį, kuris pirmiau nutrauktas. Šitas, kuris įtakoja mūsų veiklą, (jame – BNS) bus atlikti darbai šiek tiek vėliau“, – pirmadienį žurnalistams sakė V. Vitkauskas.
Kaip skelbia Latvijos naujienų agentūra LETA, Liepoją ir Šventąją Lietuvoje jungiantis kabelis veikia nuo 1995-ųjų, jį valdo Švedijos telekomunikacijų operatorė „Arelion“. Įmonei priklauso ir Šventąją su Švedijos Gotlando sala jungiantis kabelis, kuris buvo pažeistas pernai pavasarį.
Anot NKVC vyriausiojo patarėjo Dariaus Butos, pažeistas kabelis per kitas linijas sujungtas su Švedija.
V. Vitkausko teigimu, Latvijos tarnybos atlieka tyrimą, ar už kabelio pažeidimą atsakingas neįvardijamas laivas, šiuo metu esantis Liepojos uoste.
Portalas delfi.lv skelbia, kad Latvijos policijos turima informacija nerodo ryšio tarp laivo ir optinio kabelio pažeidimo. Anot portalo, pareigūnai patikrino laivą ir inkarą, apžiūrėjo techninę įrangą bei apklausė keletą asmenų, o tyrimas tęsiamas.
V. Vitkauskas teigė, kad laivas veikiausiai nepriklauso nė vienai Europos Sąjungos šalių, ir pabrėžė, kad apie tyrimą turėtų komunikuoti Latvijos tarnybos.
„Ne Europos Sąjungos šaliai greičiausiai (laivas priklauso – BNS). Bet kadangi tyrimas vyksta, mes nenorim pakenkti Latvijos kolegoms ir visa ta komunikacija apie tyrimą turėtų būtent kilti iš Latvijos“, – kalbėjo V. Vitkauskas.
Kaip rašė BNS, pirmasis kabelio pažeidimą praėjusį penktadienį fiksavo Lietuvos NKVC. Jo vadovas anksčiau teigė, kad kabelis yra vienas Lietuvos ir Latvijos kritinės infrastruktūros elementų, kuriuo užtikrinamas vartotojų susisiekimas internetu su Skandinavijos valstybėmis, tačiau vartotojams įvykis trikdžių nesukels.
Lietuvos telekomunikacijų bendrovės „Telia“ atstovas Audrius Stasiulaitis pirmadienį BNS teigė, kad nors įmonė ir naudojasi kabeliu, paslaugoms „jokios įtakos nėra“: „Viskas veikia.“
Naujųjų metų išvakarėse taip pat buvo pažeistas povandeninis kabelis tarp Suomijos ir Estijos „Elisa“. Suomijos policija sulaikė laivą „Fitburg“, plaukiantį iš Sankt Peterburgo Rusijoje į Haifą Izraelyje, ir jo 14 įgulos narių įtarusi, kad laivo inkaras Suomijos įlankoje apgadino povandeninį telekomunikacijų kabelį.
Maždaug prieš metus po įtariamų diversijų, kai buvo nutraukti keli povandeniniai telekomunikacijų ir elektros kabeliai, NATO pradėjo Baltijos jūros stebėsenos misiją „Baltijos sargas“ („Baltic Sentry“).
Ekspertų ir politikų teigimu, incidentai yra Rusijos organizuotų hibridinio karo veiksmų dalis.
