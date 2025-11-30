 Vilniaus oro uosto veiklos apribojimai dar kartą pratęsti

2025-11-30 22:48
ELTOS inf.

Sekmadienio pavakarę dėl pastebėtų balionų oro uosto veiklos apribojimą nuspręsta pratęsti iki pirmos valandos nakties. Ribojimai įvesti 18.09 val. Iš pradžių skrydžiai sustabdyti iki 21 val., vėliau pranešta, kad ribojimai pratęsti iki 23 val.

Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas / P. Peleckio/ BNS nuotr.

„Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi“, – rašoma oro uosto socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

ELTA primena, kad šią savaitę Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio penktadienio vėlų vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.

„Šiąnakt buvo cinizmo viršūnė“, – šeštadienį sakė Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, iš Baltarusijos pusės balionai pradėti leisti nuo penktadienio vakaro iki 6.30 val. ryto.

Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

